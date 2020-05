Notícias O Rio Grande do Sul já se aproxima das 100 mortes causadas pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Boletim desta quarta-feira ampliou de 83 para 90 o número de óbitos no Estado. (Foto: EBC)

Divulgado nesta quarta-feira (6), o mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) ampliou de 83 para 90 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul. As vítimas mais recentes – a maioria idosas – são de Quaraí (homem, 84 anos), Lajeado (homem, 64 anos) e Farroupilha (mulher, 76 anos), Carlos Barbosa (homem, 82 anos), Lajeado (mulher, 72 anos), Boa Vista do Sul (homem, 81 anos) e Alvorada (homem, 59 anos).

Com isso, o Estado pode chegar a 100 óbitos por Covid-19 até esta quinta ou sexta-feira, caso se mantenha o ritmo de ocorrências sobre casos fatais verificado nos últimos dias. Porto Alegre e Passo Fundo lideram o ranking, com 17 perdas humanas cada uma, seguidos por Lajeado, com oito.

Já no quadro geral de diagnósticos positivos, são 2.100 registros em 168 municípios gaúchos desde a primeira confirmação oficial, no dia 10 de março. As notificações mais recentes, em um total de 51, abrangem as seguintes cidades:

Antônio Prado (1), Arroio do Meio (3), Bom Principio (1), Cachoeirinha (3), Caxias do Sul (1), Colinas (1), Cruzeiro do Sul (1), Encantado (2), Farroupilha (1), Garibaldi (2), Lajeado (4), Marau (8), Novo Hamburgo (1), Passo Fundo (2), Pelotas (2), Porto Alegre (3), Quaraí (1), Saldanha Marinho (2), Salvador do Sul (1), Santa Clara do Sul (1), São Leopoldo (1); Serafina Corrêa (3), Teutônia (3), Veranópolis (1) e Viamão (2).

R$ 45 milhões para hospitais

Uma videoconferência com dirigentes da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul detalhou, nesta quarta-feira, o pagamento de diárias de 139 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em 19 hospitais gaúchos que aguardam habilitação do Ministério da Saúde para atendimento de pacientes de coronavírus e o repasse integral do teto da média e alta complexidade. O montante é estimado em R$ 45 milhões.

A titular da SES, Arita Bergmann, informou que as diárias das UTIs custam R$ 1,6 mil: “A Secretaria se compromete com esse custeio e agiliza o início do funcionamento dos leitos de hospitais com gestão estadual, garantindo assim o atendimento de pacientes de Covid-19. São hospitais com gestão estadual que ainda não receberam essa habilitação do Ministério da Saúde”.

A secretária-adjunta, Aglaé Regina da Silva, alertou que “neste momento as decisões têm que ser rápidas e teremos que fazer o possível para chegar o quanto antes esse repasse aos hospitais”.

São leitos prontos para internação exclusiva de pacientes com diagnóstico de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), suspeitos ou confirmados de Covid-19. A autorização do pagamento é prevista na portaria da SES 290/2020 e se dá em caráter excepcional, baseada na situação de calamidade pública declarada pelo Governo do Estado por causa da pandemia de coronavírus.

Durante o encontro virtual, também foi anunciada a indicação de R$ 105 milhões a cerca de 185 hospitais gaúchos em emendas parlamentares federais. Instituições de todo o Estado serão beneficiadas assim que os recursos estiverem disponíveis no FES (Fundo Estadual de Saúde) e tiverem assinado um termo aditivo ao contrato com a SES.

Estavam presentes na videoconferência o presidente da Federação, André Emílio Lagemman, o vice-presidente Luciney Boherer e o superintendente Jairo Tessari. Integrantes da diretoria da SES também participaram da reunião.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias