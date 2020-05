Notícias A Corsan vai ampliar o abastecimento de água em Gramado e Canela

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Edital prevê a instalação de três estações de tratamento na região. (Foto: Reprodução/Corsan)

A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) lançou um edital para fornecimento e instalação de três estações de tratamento de água nos municípios de Gramado e Canela, na Serra Gaúcha. O objetivo é ampliar o abastecimento do sistema integrado da região. No valor de R$ 3,7 mnilhões, o investimento é um dos compromissos assumidos pela estatal em relação aos dois municípios.

A obra prevê as estações em tanques de chapa de aço carbono, com execução de base de concreto armado, fornecimento e instalação de tubulações, válvulas e material filtrante, para aumento da produção de água tratada na ETA 2, localizada em Canela.

O prazo de execução será de 180 dias, a partir do início da obra. A apresentação das propostas será realizada até as 9h do dia 4 de junho, quando ocorrerá a abertura dos envelopes. Às 14h, inicia-se a etapa dos lances. A licitação será realizada na modalidade pregão eletrônico.

No final de dezembro, a Companhia informou estar realizando “um grande esforço para o atendimento pleno nos picos de consumo e para manter o abastecimento normalizado para milhares de turistas e moradores que lotaram as cidades de Gramado e Canela neste final de ano”. Em tempos pré-pandemia, a alta demanda colocava em risco o setor na região.

“A Companhia produz 35 milhões de litros de água por dia nas estações de tratamento localizadas em Canela, e a distribuição está sendo reforçada com o transporte de um milhão e meio de litros provenientes da Estação de Tratamento de Água de Três Coroas”, frisou na ocasião. “Os 12 caminhões que fazem o transporte dessa água estão abastecendo reservatórios de hotéis, pousadas e condomínios que solicitam o atendimento.”

A Corsan tem realizado uma série de investimentos, destacando a conclusão de um reservatório de 3 milhões de litros que aumentou em 70% a reservação de água tratada para Gramado e de uma adutora de água bruta que aumentou em 21,7% a vazão de água para a mesma cidade. “Mesmo com esse aumento significativo, nesse momento de elevado consumo, não está sendo suficiente. Por isso, a empresa solicita que a população evite desperdícios e consuma de forma consciente.”

Seapdr

Nesta segunda-feira (25), a Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) publicou no site oficial do governo do Rio Grande do Sul um alerta às prefeituras e produtores rurais sobre a ação de golpistas que têm se apresentado como representantes do Estado para oferecer diferentes produtos e serviços, em troca de depósito de valores, a título de frete.

“Programas e políticas públicas são feitos por meio de convênios e termos de cooperação, cujos depósitos de valores, quando necessários, são feitos em contas do Estado no Banrisul”, ressaltou a mensagem.

“A Seapdr destaca que não existe comercialização de materiais do governo e que qualquer destinação é feita de acordo com os princípios da administração pública, e não diretamente com particulares”, finaliza o texto.

A secretaria já encaminhou ofício à chefe da Polícia Civil solicitando providências neste sentido. Se alguém for contatado nesse sentido, registre boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima.

(Marcello Campos)

