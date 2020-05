Notícias Com um total de quase 6.600 diagnósticos positivos, mais da metade das cidades gaúchas já registrou casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Pandemia já custou ao Estado 197 perdas humanas. (Foto: Reprodução/SES)

Com 6.559 casos confirmados desde 9 de março, o mapa gaúcho do coronavírus já abrange 258 dos 497 municípios, o que representa 52% do total. Os dados diários foram atualizados nesta segunda-feira (25) pelo mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) e também elevaram de 180 para 197 o número de óbitos causados pela doença no Rio Grande do Sul.

As 17 vítimas mais recentes residiam em Alvorada (mulher, 71 anos), Caxias do Sul (homem, 58 anos), Doutor Maurício Cardoso (mulher, 76 anos), Santa Maria (mulher, 72 anos), Santo Ângelo (homem, 65 anos), Passo Fundo (mulher, 77 anos) e Bento Gonçalves (homem de 24 anos e menino com 1 mês de idade, nascido prematuramente e cujos pais também tiveram diagnóstico positivo).

Fecham a lista Sapucaia do Sul (mulher de 59 anos e um homem de 62 anos), Viamão (homem de 67 anos e duas mulheres, de 38 e 68 anos) e Porto Alegre (homens de 69, 82, 85 e 88 anos). Com isso, a Capital concentra a maioria dos registros fatais (32), seguida pelas cidades de Passo Fundo (30) e Lajeado (16) – esta última, no entanto, lidera o ranking de diagnósticos positivos, com 892.

Cabe ressalvar que, das já mencionadas 6.559 pessoas que já receberam teste positivo para o coronavírus no Rio Grande do Sul em mais de dois meses, 4.689 já estão recuperadas, ou seja, não apresentam sintomas há pelo menos 14 dias. Esse contingente representa quase 72% do total.

Pagamento

Também nesta segunda-feira, a SES pagou R$ 56,5 milhões a municípios gaúchos com recursos do Tesouro do Estado. Desse valor, R$ 13,5 milhões correspondem à 12ª parcela da dívida herdada de gestões anteriores, enquanto o restante (R$ 43 milhões) é referente ao pagamento mensal a programas municipais de saúde como ESF (Estratégia Saúde da Família).

Na última sexta-feira, o Palácio Piratini já havia anunciado o repasse de R$ 49,4 milhões do Ministério da Saúde para Santas Casas e hospitais filantrópicos gaúchos, para que possam arcar com despesas-extras decorrentes da pandemia de coronavírus.

Em maio do ano passado, o governo do Estado anunciou que assumiria o pagamento da dívida empenhada com os municípios entre os anos de 2014 e 2018. O valor somava R$ 216 milhões, que estão sendo pagos em 16 parcelas – ainda faltam quatro prestações.

Em transmissão ao vivo na internet, o governador Eduardo Leite reiterou o compromisso de manter a regularidade dos pagamentos na área da saúde, mesmo em tempos de baixa arrecadação tributária. Já a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, ressaltou a importância dos recursos estaduais na gestão dos municípios, principalmente na prestação de serviços na Atenção Básica de Saúde, essenciais no combate ao coronavírus.

(Marcello Campos)

