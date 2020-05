Rio Grande do Sul Cães acolhidos em unidade da Polícia Rodoviária Federal são adotados

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Na noite desta segunda-feira (25), na Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em São Leopoldo, policiais entregaram a cadela e o filhote que aguardavam adoção para sua nova tutora. Há algumas semanas, agentes da PRF encontraram uma cadela perambulando pela rodovia. Ela foi acolhida provisoriamente na garagem da unidade, onde deu à luz um filhote, que recebeu o nome de Batatinha. Os cães, sem raça definida, foram tratados pelos policiais, que estavam em busca de alguém para adotá-los.

Uma moradora da região contatou os policiais e se comprometeu a adotar os animais. Ela disse que seus filhos se apaixonaram pelos caninos assim que viram as fotos que ela havia tirado. Hoje eles foram embora com ela rumo a sua nova casa, ao encontro das crianças.

PRF e Prefeitura de Santana do Livramento renovam acordo para recolhimento de animais

Nesta segunda-feira (25) foi assinada a renovação do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Polícia Rodoviária Federal e a Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, objetivando implementar de forma efetiva o recolhimento de animais nas áreas de domínio das rodovias federais do município.

Por meio desse instrumento a PRF disponibiliza um caminhão boiadeiro, e em contrapartida a prefeitura cederá servidores capacitados para realizar a remoção de animais que se encontrem soltos ou presos em situação que coloquem em risco os usuários das rodovias, além de fornecer um local adequado para a guarda desses animais.

