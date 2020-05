Rio Grande do Sul O setor de emergência pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre passou a atender somente casos de síndrome respiratória

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Medida faz parte da organização da rede de municipal para adequar os serviços em meio à pandemia. (Foto: Robson da Silveira/PMPA)

Desde esta segunda-feira (25), o setor de emergência pediátrica do HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) está atendendo somente aos casos de síndrome respiratóriaa. A medida faz parte da organização da rede de saúde do município para qualificar e adequar os serviços à população em meio à pandemia de coronavírus.

A indicação da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) é de que as crianças que não apresentem sintomas compatíveis com síndromes gripais procurem preferencialmente atendimento nas unidades de saúde, unidades de turno estendido, pronto atendimento e, em casos graves, os demais hospitais da Capital.

O titular da pasta, Pablo Stürmer, destaca que a medida visa à preservação dos locais para pacientes que não podem ser atendidos em outros hospitais da cidade: “Uma ação similar já havia sido adotada, no mês de março, com relação aos hospitais de Pronto Socorro e Cristo Redentor”.

A decisão de regular o atendimento na instituição leva em conta o enfrentamento à disseminação do coronavírus da capital gaúcha. “O plano municipal está sendo implementado em etapas, de acordo com o cenário epidemiológico local”, informou o site da prefeitura – www.portoalegre.rs.gov.br.

Atendimento psicológico

Ciente de que a saúde mental dos diversos profissionais de saúde que estão à frente do combate à Covid-19, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde lançou o Telepsi, projeto que tem por objetivo proporcionar atendimento à distância para profissionais do setor em meio à pandemia.

A iniciativa será realizada em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e contará com uma central de teleconsulta formada por profissionais da Psicologia e Psiquiatria. Profissionais de saúde do SUS envolvidos no contexto da pandemia, que se sentirem na condição de sofrimento psíquico, podem utilizar o canal Telessaúde de atendimento, pelo número 0-800-644-6543.

No primeiro contato, será definido o tratamento mais indicado para o profissional que está à procura de ajuda, sendo então selecionada em um momento seguinte a melhor abordagem para o caso.

“Esperamos que os profissionais obtenham alívio para o seu sofrimento utilizando o que já se sabe de intervenções que funcionam e que têm base científica. O projeto testará também que tipo de técnica pode ser mais adequada para essas situações de crise”, colocou o coordenador do projeto, Giovanni Salum, professor do Serviço de Psiquiatria do HCPA.

Ainda segundo ele, especialistas com o apoio de diversas instituições elaboraram manuais com o modelo de atendimento terapêutico desenhado no projeto. Eles serão disponibilizados no site para serem aplicados em outras iniciativas pelo País.

Além destes materiais, diversos vídeos sobre psicoeducação foram desenvolvidos e já estão disponíveis para ajudar nas psicoterapias. Todos podem ser encontrados na plataforma do Telepsi.

(Marcello Campos)

