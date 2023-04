Política A CPMI dos Atos Extremistas traz desgastes para o governo e a oposição

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Líderes devem indicar os integrantes do colegiado conforme a proporcionalidade de cada Casa Legislativa. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os impactos causados pela instauração da CPMI dos Atos Extremistas, abrem uma nova frente de disputa para a guerra de narrativas travada entre governistas e oposição. Na opinião de especialistas, o colegiado tem potencial de provocar desgastes tanto para o governo quanto para o bolsonarismo e seus apoiadores.

A partir da abertura dos trabalhos, líderes devem indicar os integrantes do colegiado conforme a proporcionalidade de cada Casa Legislativa, abrindo uma disputa entre governistas e antagonistas por espaços na comissão.

Governo

Apesar da ministra do Planejamento, Simone Tebet, garantir que o impacto da CPMI na votação de pautas como o arcabouço fiscal “é zero”, os trabalhos do colegiado podem provocar um atraso na agenda do governo, além de causar o enfraquecimento do Legislativo para a votação de pautas prioritárias para a gestão. Enquanto isso, os antagonistas vão tentar emplacar a versão de que o governo foi conivente com os atos. Inicialmente, Lula se opôs a criação da CPMI, com a justificativa de que o governo já possui instrumentos para fiscalizar os ataques golpistas.

A postura mudou após a divulgação de imagens de câmeras de segurança, em que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias é visto nas invasões, aumentando a pressão da oposição e opinião pública sobre o Planalto.

Oposição

Já para a oposição, a CPMI é um cenário arriscado por jogar luz nas suspeitas de influência e participação de seus líderes nos atos criminosos. A base do governo pode aproveitar o momento para mostrar o comprometimento dos radicais de direita, que estiveram presentes e instigaram os ataques, para que passem a ser julgados e responsabilizados pelos atos antidemocráticos e terroristas. Tanto que o principal objetivo dos governistas é, justamente, convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor na comissão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/a-cpmi-dos-atos-extremistas-traz-desgastes-para-o-governo-e-a-oposicao/

A CPMI dos Atos Extremistas traz desgastes para o governo e a oposição

2023-04-27