Política Novo pedido de habeas corpus do ex-ministro da Justiça Anderson Torres cita risco de suicídio

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atestado alega a impossibilidade de Torres “comparecer a qualquer audiência no momento por questões médicas (ajuste medicamentoso), durante 1 semana Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Atestado alega a impossibilidade de Torres “comparecer a qualquer audiência no momento por questões médicas (ajuste medicamentoso), durante 1 semana. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um novo pedido de habeas corpus encaminhado pela defesa do ex-ministro Anderson Torres ao Supremo Tribunal Federal (STF) diz que seu quadro psíquico teve uma piora e cita o risco de ele cometer suicídio. Segundo publicou a colunista do jornal O Globo, Bela Megale, o documento afirma que a psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal proferiu um atestado na sexta-feira passada, no qual alega a impossibilidade de o paciente “comparecer a qualquer audiência no momento por questões médicas (ajuste medicamentoso), durante 1 semana”.

“Corroborando o laudo de 10/04/2023, que, repise-se, já indicava risco de suicídio, a psiquiatra da rede pública de saúde, desta vez em laudo confeccionado em 22/04/2023, registrou que: ‘dentro desse contexto, vem aumentando o risco de tentativa de auto-extermínio’. Ainda com o intuito de conter essas crises e prevenção de suicídio, indico internação domiciliar (melhorar fatores protetores de prevenção)”, diz trecho do laudo.

“Há imperiosa necessidade de preservação da vida, com a resposta urgente que a excepcionalidade do caso exige. […] Destacamos mais uma vez o espírito cooperativo da defesa e a certeza de que o maior interessado na apuração célere dos fatos é o Sr. Anderson Torres. Nossa confiança na Justiça é inabalável e nosso respeito ao Supremo Tribunal Federal é incondicional”, escrever o advogado Eumar Novacki.

Em outro pedido da defesa apreciado pelo Ministério Público Federal (MPF), já havia um laudo médico de 10 de abril com informações de que o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal (DF) teve aumento de crises de ansiedade, choro e perda de peso. Os advogados dizem ainda que o “objetivo principal do presente ‘habeas’ é a proteção da vida do paciente”.

Supremo

Segundo o colunista Lauro Jardim, um grupo de deputados e senadores de oposição protocolou nesta quarta-feira (26) um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ministro Alexandre de Moraes os autorize a visitar Anderson Torres no batalhão onde ele está preso desde janeiro, no Distrito Federal.

Entre eles estão Hamilton Mourão, Damares Alves, Ciro Nogueira, Rogério Marinho, Marcos Pontes, Carlos Portinho e Eduardo Girão.

Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) disse que, se algo acontecer com o ex-ministro bolsonarista Anderson Torres, “a culpa será da justiça”. Além disso, o parlamentar pediu a soltura de Torres, que tem apresentado quadro de depressão.

“Se algo de pior acontecer com o delegado federal Anderson Torres, essa conta certamente vai estar junto à Justiça. Porque a própria PGR pediu a conversão (da prisão) em medidas cautelares. (A situação) é bizarra do ponto de vista jurídico. Espero que nada de pior venha a acontecer com Anderson Torres”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/novo-pedido-habeas-corpus-anderson-torres-suicidio/

Novo pedido de habeas corpus do ex-ministro da Justiça Anderson Torres cita risco de suicídio

2023-04-27