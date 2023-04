Após o empate contra o Independiente Medellín nesta terça-feira (04), o goleiro Keiller concedeu entrevista na saída do gramado e admitiu que errou no lance do gol do time colombiano. O goleiro se destacou na partida para o lado positivo e negativo. No primeiro tempo, ele fez defesa frente a frente com o atacante. No segundo tempo, ele acabou falhando no lance que abriu o placar da partida.

Na zona mista do estádio, o goleiro Atanasio Girardot comentou o lance e acabou explicando a jogada em que ele falhou.