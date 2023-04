Seguindo na preparação para a final do Gauchão, o Grêmio voltou aos treinos nesta quarta-feira (05), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, liberou o acesso da imprensa apenas no aquecimento. A novidade foi a presença do zagueiro Kannemann.

Para jogar neste sábado (08), o defensor ainda depende da liberação da preparação física, pois se recupera de um desconforto muscular. Nesta quarta-feira, o camisa 4 voltou a aquecer normalmente com os companheiros.

Já que o elenco possui desfalques, alguns garotos do sub-20 reforçam o grupo gremista. O zagueiro João Ramos, o lateral Thomas e o Volante Ronald estão no time profissional.

O Grêmio retorna aos treinamentos nesta quinta-feira (06). A atividade será novamente com os portões fechados. O Tricolor recebe o Caxias, às 16h30min, no sábado, na Arena do Grêmio. Como a primeira partida acabou no 1 a 1, o Grêmio precisa vencer por qualquer placar assim como o Caxias.