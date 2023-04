Após o empate por 1 a 1 contra o Independiente Medellín na estreia da Libertadores nesta terça-feira (04), o técnico do Inter concedeu entrevista coletiva e ficou bastante irritado com as perguntas dos jornalistas. Mano Menezes ficou incomodado quando foi questionado sobre a repetição de erros do time nas partidas.

Após algumas perguntas feitas pelos repórteres, o treinador respondeu grosseiramente e de forma curta. Em uma das perguntas, o comandante colorado chegou a responder “a culpa é do técnico” ironizando o repórter.

“Eu acho que quem estão repetitivos são vocês. Acho que fizemos uma boa estreia. Jogo difícil. Penso que a equipe iniciou o jogo muito bem com a formação escolhida. Acho que ninguém pode dizer que o Inter não iniciou bem o jogo. É mérito de todos os jogadores”, disse Mano Menezes.

Ainda na entrevista, o treinador foi perguntado sobre a preparação física, a intensidade da equipe e sobre o rendimento do goleiro Keiller. Mano respondeu que “conversinha mole” não irá entrar no vestiário e destacou que a temporada passada acabou em dezembro.

“Ano passado virou em dezembro. Acabou. O River levou três do Strongest, na Bolívia. Se a gente tomasse três, você não ia falar altitude, ia falar que era intensidade. O Inter está fazendo um início de Libertadores. Isso que vamos levar em consideração. Tranquilidade de sempre para analisar. Não vamos aceitar conversinha mole que fica circulando querendo agitar o ambiente. No Inter, não vai dar certo”, disse o treinador.

O Inter retornou para Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (05). A próxima partida será no dia 11 de abril, contra o CSA, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil.