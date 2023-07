Política A direita no divã: Bolsonaro e governador paulista se reúnem após pior atrito já ocorrido entre eles em 6 meses

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

Atritos entre Tarcísio e Bolsonaro ocorrem desde o final das eleições de 2022.(Agência Brasil)

Ligados pelo mesmo projeto político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), tiveram um momento de reconciliação, após um desentendimento público durante reunião sobre reforma tributária.

Os dois se reuniram e conversaram por cerca de uma hora na sede do PL, em Brasília. Na última quinta-feira (6), durante reunião da bancada do PL, Tarcisio defendeu a reforma tributária e foi interrompido por Bolsonaro e por outros participantes da reunião.

Antes da votação, Bolsonaro publicou um texto se posicionando contra o projeto e pedindo que os deputados votassem contra. Após a aprovação do projeto, que contou inclusive com votos do partido do ex-presidente, o PL, Bolsonaro foi visto como grande derrotado no mundo político.

Na quinta, Bolsonaro mandou mensagem para o ex-auxiliar no início da tarde. Tarcísio, então, sugeriu um almoço, mas o ex-presidente já tinha compromisso. Ficou acertado um encontro para esta tarde. No encontro, segundo interlocutores, Bolsonaro mostrou interesse de mudar alguns pontos da reforma tributária no Senado, o que pode garantir o apoio do PL ao projeto.

Republicanos

Após o desentendimento, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, subiu o tom das críticas contra o ex-presidente, a quem apoiou na tentativa de reeleição. Pereira, que é deputado federal por São Paulo, classificou Bolsonaro como um líder de extrema direita e disse que ele está isolado.

Pereira votou a favor da reforma, também defendida por Tarcísio e criticada pelo ex-presidente. Em uma reunião no PL, enquanto o governador se posicionava a favor do texto, foi interrompido pelo padrinho político, que afirmou que o texto não seria aprovado se o PL estivesse “unido”. Apesar dos esforços de Bolsonaro, 20 deputados votaram pela aprovação, enquanto 75 foram contra.

“Os episódios de hoje (quinta-feira) não isolam Bolsonaro, porque ele já se isolou e vem se isolando pelo seu próprio comportamento. Entregou a eleição para o Lula por causa do comportamento dele. Vem se isolando quando começa a brigar com o Judiciário, quando lá no início do governo briga com o Parlamento, quando ele é contra a vacina”, disse Pereira.

Resposta

O vereador carioca Carlos Bolsonaro foi ao ataque contra o presidente de seu próprio partido, Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (SP), após este fazer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Carluxo, como é conhecido, lembrou que o pai garantiu maior bancada e poder político ao partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

“Essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do presidente Jair Bolsonaro e hoje falam assim. Será por quê? Acho que é porque creem no que pregam!”, disse Carlos Bolsonaro.

