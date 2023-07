Política PT teme contaminar base de Lula no Congresso ao articular chapas para 2024

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

Humberto Costa: “O governo é quem tem a política, as emendas e cargos. (Foto: Marcos oliveira/Agência Senado)

O PT começou a negociar as formações de chapas para as eleições municipais de 2024 no Grupo de Trabalho Eleitoral, que terá reunião nesta segunda (10). Uma preocupação geral na sigla é não deixar as articulações regionais prejudicarem a relação com os partidos da base do governo Lula no Congresso.

A prioridade dos petistas é ter o maior número possível de candidatos a prefeito, principalmente nas capitais. Mas, eles sabem que essa orientação esbarra em interesses de siglas como PSB, MDB e União, que hoje estão na Esplanada dos Ministérios. O coordenador nacional do GT, o senador Humberto Costa é taxativo: “O governo é quem tem a política, as emendas e cargos, não podemos atrelar as eleições municipais à governabilidade”.

Há preferência por compor com legendas da esquerda, com relação histórica com o PT, como PDT, PSB, e a federação com PCdoB e PV. Mas Humberto Costa deixa claro que alianças com siglas de centro-direita não serão descartadas.

Depois de chegar ao “fundo do poço” nas eleições de 2020, como admite o próprio coordenador GT eleitoral, o PT desenha novas estratégias. Naquele ano, pela primeira vez desde a redemocratização, a sigla não elegeu prefeitos nas capitais.

PT evita falar em números. “Não adianta lançar candidatos no maior número de cidades, sem pernas ou recursos para a campanha”, diz Humberto. Mas a ideia é se fortalecer para 2026, criar lideranças em locais importantes que também possam ajudar a eleger deputados no pleito seguinte e crescer na Câmara dos Deputados.

