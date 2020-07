Mundo A Disney World vai reabrir neste sábado mesmo em meio ao avanço da pandemia na Flórida

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Volta será gradual, com uso obrigatório de máscaras e higienização reforçada. (Foto: Reprodução)

Depois de ficar fechado por 116 dias por causa da pandemia do novo coronavírus, o parque temático Walt Disney World vai reabrir neste sábado (11). A abertura será em fases nos parques Magic Kingdom e Animal Kingdom, seguidos pelo Epcot e pelo Hollywood Studios em 15 de julho, informou a CNN.

O retorno dos visitantes obedecerá a protocolos de segurança contra o coronavírus, com exigência de máscaras (também para funcionários) e medidas de higienização nos vários resorts, explicou Bob Chapek, CEO da Disney.

“Fizemos todo o possível para nos abrirmos com responsabilidade, seguindo a orientação de órgãos de saúde nacionais e estaduais. Temos nossos próprios médicos, qualificados para criar um ambiente para fazer novos treinamentos, novos padrões de higiene e limpeza”, afirmou Chapek ao site.

Medidas semelhantes serão adotadas também na reabertura da Disneylândia em Paris (França), no dia 15, com máscaras obrigatórias e exigência de agendamentos.

Como em outras grandes atrações da capital francesa, como o Palácio de Versalhes e o Museu do Louvre, o parque temático mais visitado da Europa limitará o público e imporá uma distância mínima de um metro entre os visitantes para evitar o risco de infecção.

E a Disney já reabriu alguns de seus outros parques temáticos no exterior, incluindo a Disneylândia de Xangai, na China, que retornou em 11 de maio e teve os ingressos esgotados em minutos.

O desafio no Disney World da Flórida, que equivale ao tamanho da cidade de São Francisco, é manter o controle sobre a quantidade de visitantes esperada.

Só o Magic Kingdom, onde fica o Castelo da Cinderela, recebeu mais de 20 milhões de visitantes em 2018, segundo dados da empresa de tecnologia Aecom. E todo o resort tem mais de 75 mil funcionários.

A divisão de parques da Disney, que faturou mais de US$ 26 bilhões (só o Disney World contribuiu com US$ 11, 2 bilhões) no ano fiscal de 2019, foi fortemente impactada no último trimestre por causa da pandemia.

O lucro operacional caiu 58% em relação ao ano anterior, e a Disney registrou uma perda de US$ 1 bilhão no lucro apenas algumas semanas após a paralisação global.

Mas, questões financeiras à parte, o parque vai voltar a funcionar em meio a um surto que continua a progredir.

O aumento significativo nos casos de coronavírus nas últimas duas semanas levou a petições de funcionários pedindo para adiar a reabertura, e o chefe do sindicato que os representa alertou que a Disney “precisa acertar” na reabertura.

Trip Miller, acionista da Disney e sócio-gerente da Gullane Capital Partners, demonstrou preocupação com a iniciativa.

“Para mim, o risco não é apenas um surto potencial nos parques, mas é a rápida evolução do vírus”, disse Miller à CNN. “Mesmo que a Disney tenha feito todo o possível para combater a disseminação do vírus, o que parece ser o caso, como você se planeja para algo que aparentemente muda todos os dias?”.

A Disney World não é o único parque temático aberto na Flórida. Outros parques populares, como Universal Orlando e SeaWorld Orlando, já receberam visitantes.

A Disneylândia, resort da Disney na Califórnia, deveria reabrir este mês, mas a data foi postergada.

