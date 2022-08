Geral A empresários, Bolsonaro critica operação da Polícia Federal autorizada por Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

No almoço com empresários, Bolsonaro teria dito que a operação da PF provaria que o órgão não sofre a interferência da Presidência da República. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (23) em um almoço com empresários promovido pelo Grupo Esfera, em São Paulo, que não haverá golpe de Estado após as eleições e fez críticas à operação da PF (Polícia Federal) que teve como alvo grandes empresários bolsonaristas que teriam defendido um golpe em mensagens privadas. Segundo interlocutores de Bolsonaro, o presidente está contrariado com a operação.

A ação da PF foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e tem como alvo grandes empresários que teriam defendido, em conversas do grupo de WhatsApp “Empresários & Política”, um golpe de estado em caso de derrota de Bolsonaro nas eleições. Tiveram a quebra de sigilo bancário decretado os empresários Luciano Hang, dono da rede varejista Havan; José Isaac Peres; José Koury, controlador da administradora de shoppings Multiplan; Meyer Nigri, fundador da Tecnisa; Afrânio Barreira Filho, sócio da rede de restaurantes Cocobambu; Ivan Wrobel, sócio da W3 Engenharia; Luiz André Tissot, da empresa de móveis de luxo Sierra; e Marco Aurélio Raymundo, dono da rede de roupas esportivas Mormaii.

A fala de Bolsonaro foi dita durante encontro realizado na casa do empresário João Camargo, fundador do Esfera, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo.

Segundo um dos interlocutores presentes no evento, Bolsonaro disse que a operação da PF provaria que o órgão não sofre a interferência da Presidência da República. O presidente evitou criticar diretamente o fato. Em vez disso, disse que os empresários que estavam no encontro eram “pessoas esclarecidas” e questionou se eles achavam “proporcional” e “razoável”, pelo que estava escrito nas conversas de WhatsApp, “uma pessoa ter seu sigilo bancário quebrado e suas redes sociais bloqueadas”.

Bolsonaro afirmou no encontro que, em grupos de Whatsapp “da esquerda” também haveria mensagens com teor “absurdo” contra ele e seu governo, mas que não via como razoável instauração de inquérito ou a prisão de ninguém. O presidente também disse desconhecer as mensagens que teriam sido enviadas pelos empresários alvos da operação da PF, publicadas inicialmente pelo portal Metrópoles.

O evento com o Grupo Esfera Brasil havia sido programado originalmente para o dia 11 de agosto a pedido do presidente, mas foi desmarcado por Bolsonaro por coincidir com o dia em que foram lidos dois manifestos pró-democracia na Faculdade de Direito da USP.

Entre os empresários na plateia, estão o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney. A entidade assinou o manifesto institucional pró-democracia articulado pela Fiesp e por um grupo de intelectuais e juristas. O texto foi criticado por Bolsonaro, que passou a dizer que a articulação teria sido uma resposta dos bancos à criação do Pix.

Também estiveram no local com Bolsonaro André Esteves, presidente do BTG Pactual; Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco; Flávio Rocha, da Riachuelo; Michael Klein, acionista da Via, varejista controladora da Casas Bahia; Fábio Ermírio de Moraes, do conselho de administração do Grupo Votorantim; e Benjamin Steinbruch, controlador da CSN; e o advogado Nelson Wilians.

Participam do encontro na casa de Camargo os ministros Paulo Guedes (Economia), Ciro Nogueira (Casa Civil), Fábio Faria (Comunicações), Joaquim Leite (Meio Ambiente), além de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato bolsonarista ao governo de São Paulo.

Na conversa com o empresariado, Guedes disse que a escolha (dos empresários nas eleições) está fácil, e que está entre escolher “a miséria e a riqueza”.

A operação da PF, segundo interlocutores, contrariou o presidente da República, que voltou a Brasília por volta de 14h30min.

Guedes também teria ficado contrariado e voltou para Brasília acompanhando o presidente. O ministro cancelou encontro que tinha marcado com empresários do setor de máquinas e equipamentos na tarde desta terça-feira em São Paulo. De acordo com José Velloso, presidente da Abimaq, entidade que representa o segmento.

Mais cedo, em discurso na abertura do Congresso AçoBrasil 2022, evento que reúne as principais indústrias do setor metalúrgico, Bolsonaro afirmou não sentir “prazer nenhum” em ser presidente da República e disse sentir saudades da liberdade de tomar caldo de cana e pescar sem ser importunado.

No evento, o candidato à reeleição também defendeu maior atenção à extração de nióbio e produção de grafeno. Os produtos são objeto de obsessão de Bolsonaro há anos, e vistos por ele como essenciais para o desenvolvimento do país.

Guedes cancelou um discurso que faria no evento do aço e decidiu acompanhar o presidente ao almoço na casa de Camargo. De lá, ambos seguiram para o aeroporto de Congonhas, de onde retornaram a Brasília. A presidente da Caixa, Daniela Marques, representou Guedes na Abimaq. As informações são do jornal O Globo.

