Porto Alegre Serviço amplia acesso e distribui 2,4 mil autotestes de HIV em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Armário no Shopping Total está entre as opções de local para retirada de autotestes Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS 29/10/2021 Porto Alegre completou o primeiro mês de funcionamento do projeto A Hora é Agora, que oferece uma opção inovadora para testagem do HIV, vírus causador da Aids. A ideia é ampliar o acesso à testagem de populações mais vulnerabilizadas, por meio de autotestes de fluido oral ou por uma gota de sangue, disponíveis no site do projeto. Nesse período, foram realizados 40 atendimentos no Centro de Saúde Murialdo, no bairro Partenon, com a entrega de 15 autotestes. Já no armário localizado no Shopping Total (foto), foram entregues 55 testes, com outras 353 solicitações feitas pelos Correios. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

O acesso a autotestes de HIV e orientações de prevenção está mais fácil em Porto Alegre. O projeto A Hora é Agora, oferecido pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), distribuiu 2.443 unidades em dez meses, de outubro a julho, e agora coloca um WhatsApp à disposição.

A estratégia traz novas opções para ampliar o acesso à testagem do HIV em populações vulnerabilizadas. Os autotestes de fluido oral ou por uma gota de sangue estão disponíveis no site ahoraeagora.org.

Após cadastro, a pessoa pode receber o material via Correios ou retirar em armário localizado no Shopping Total. Também é possível acessar diretamente o serviço, que fica no Centro de Saúde Navegantes (avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5, 2º andar).

Em dez meses de atuação na Capital, foram enviados 1.662 unidades via Correios, com a retirada de 306 testes no armário do Shopping Total e 475 na sede do serviço. As populações-chave, de acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, são homens gays e homens que fazem sexo com homens, mulheres transexuais, travestis e profissionais do sexo, que têm acesso ao kit de autotestagem no site. A adesão de Porto Alegre ao projeto começou em 29 de setembro do ano passado.

Para a população em geral, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis e hepatites B e C, podem ser feitos nas 132 unidades de saúde da cidade, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, nos postos com horário ampliado ou ainda no Centro de Testagem e Aconselhamento Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, 5º andar, Centro Histórico), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O projeto A Hora é Agora é uma parceria entre as secretarias municipal e estadual de Saúde, Ministério da Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde, Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América e Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da Aids.

Veja como funciona o projeto A Hora é Agora:

1. Faça o cadastro no site ahoraeagora.org. Público-alvo: homens gays e outros homens que fazem sexo com homens, mulheres transexuais, travestis e profissionais do sexo. Os usuários devem ser maiores de 15 anos e residentes em Porto Alegre.

2. Receba o kit de testagem em casa, pelos Correios, ou retire em armário digital no Shopping Total (av. Cristóvão Colombo, 545, bairro Floresta), no térreo, próximo à Caixa Econômica Federal, todos os dias, das 10h às 22h.

3. Em caso de resultado positivo, dirija-se ao Centro de Saúde Navegantes para dar início ao tratamento (avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5, 2º andar), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

4. O WhatsApp de contato do projeto em Porto Alegre é o (51) 98329-3177.

