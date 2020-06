Mundo A Espanha reabriu as portas a um grupo seleto de turistas alemães

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Dezenas de turistas mascarados fizeram fila no aeroporto de Duesseldorf para embarcar rumo a Palma de Mallorca. (Foto: Enrique Calvo/Reuters)

A Espanha reabriu as portas a um grupo seleto de turistas alemães nesta segunda-feira (15), em um projeto-piloto turístico que levará 10 mil veranistas às Ilhas Baleares para descobrir como o turismo em massa pode funcionar em tempos de coronavírus.

Dezenas de visitantes mascarados fizeram fila no aeroporto de Duesseldorf para embarcar no voo da empresa de viagens TUI rumo a Palma de Mallorca, ansiosos para testar os arranjos para os passeios com distanciamento social duas semanas antes de a Espanha se reabrir totalmente.

Os hotéis estão limitados a uma ocupação de 50% e terão câmeras infravermelhas nas entradas para medir a temperatura corporal dos hóspedes. O governo está limitando a 10.900 o número de participantes do teste – e poucos ficaram desanimados.

“Será mais tranquilo do que o normal”, disse um turista de camiseta e máscara. “Mas é uma boa sensação que tudo esteja recomeçando. Que possamos viajar novamente.”

No domingo (14), faxineiros com coberturas faciais de proteção limparam superfícies e colocaram talheres em mesas de bufê em um hotel de Palma de Mallorca onde novas marcações de piso recém-instaladas instruíam os hóspedes a cumprir o distanciamento social durante a circulação.

Nações europeias relaxaram os controles das fronteiras nesta segunda, já que o número de casos de coronavírus diminuiu, mas o fechamento constante da Espanha, uma série de regras de quarentena e o teletrabalho significam que os níveis de viagem pré-crise ainda estão distantes.

A Espanha, um dos destinos turísticos mais populares do mundo, começou a se fechar para o turismo internacional depois que a epidemia provocou a declaração de um estado de emergência no dia 14 de março, mas o governo vinha sendo cada vez mais pressionado a reativar um setor que emprego um de cada oito trabalhadores do país.

Em 2019, os alemães representaram um terço dos turistas estrangeiros nas Ilhas Baleares, um arquipélago do litoral leste espanhol que inclui Ibiza, ilha emblemática conhecida por suas festas – mas a vida de folia estará muito mais contida do que o normal.

“Os veranistas podem comemorar que as praias de Palma nunca estiveram tão vazias”, disse Aage Duenhaupt, porta-voz da TUI.

“Mas não haverá festas do mesmo jeito neste ano. E reformulamos as opções de esportes nos hotéis. Haverá mais esportes individuais e nenhuma atividade em equipe.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo