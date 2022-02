Política “A esquerda volta a mostrar sua verdadeira face de ódio e desprezo às tradições do nosso povo”, afirma Bolsonaro

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Presidente criticou a invasão de uma igreja em Curitiba durante um protesto Foto: Agência Brasil Presidente criticou a invasão de uma igreja em Curitiba durante um protesto. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro condenou, nas redes sociais, a invasão de uma igreja em Curitiba (PR) durante um protesto contra a morte do congolês Moïse Kabamgabe, realizado no sábado (05). O imigrante foi espancado até a morte em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio, no dia 24 de janeiro.

“Acreditando que tomarão o poder novamente, a esquerda volta a mostrar sua verdadeira face de ódio e desprezo às tradições do nosso povo. Se esses marginais não respeitam a casa de Deus, um local sagrado, e ofendem a fé de milhões de cristãos, a quem irão respeitar?”, declarou Bolsonaro na segunda-feira (07).

Segundo manifestantes, que protestavam contra o racismo e a xenofobia, a invasão da Igreja Nossa Senhora do Rosário de São Benedito, no bairro São Francisco, foi coordenada por um vereador do PT.

Os manifestantes chamaram o padre de racista e gritaram palavras de ordem dentro da igreja. Pessoas que participavam de uma missa no local ficaram assustadas.

– Acreditando que tomarão o poder novamente, a esquerda volta a mostrar sua verdadeira face de ódio e desprezo às tradições do nosso povo. – Se esses marginais não respeitam a casa de Deus, um local sagrado, e ofendem a fé de milhões de cristãos, a quem irão respeitar? pic.twitter.com/RzCbOn2xK7 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 7, 2022

