Política A estratégia do PL se Bolsonaro ficar inelegível

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ideia do partido é usar o discurso de vitimizar o ex-presidente. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O PL avalia que as chances de Jair Bolsonaro ficar inelegível são altas e já tem uma estratégia para lidar com esse possível cenário: usar o discurso de vitimizar o ex-presidente.

A avaliação da cúpula do partido é que Bolsonaro tem mais potencial como cabo eleitoral do que candidato, devido a sua alta rejeição. A legenda apostará no discurso de vítima e de perseguição se o ex-presidente perder seus direitos políticos por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A leitura é que com esse apelo ele conseguiria transferir ainda mais votos para quem apoiar.

O corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, liberou nesta quinta-feira para julgamento a ação que pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro. A data ainda será definida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Um dos focos do partido é aumentar o número de prefeituras em 22024. O tem hoje cerca de 300 cidades sob seu comando e quer aumentar esse número para 1 mil.

Escolha

A cúpula nacional do PL delegou ao ex-presidente Jair Bolsonaro a escolha do candidato do partido à sucessão da prefeitura do Rio de Janeiro em 2024.

Segundo relato, a única condição colocada pelo comando do partido é de que a legenda tenha candidatura própria, ou seja, que não apoie um nome de uma sigla aliada.

Inicialmente, a ideia da sigla era lançar o senador Flávio Bolsonaro para a disputa municipal.

O parlamentar, contudo, sinalizou resistência em assumir o posto, sobretudo diante da possibilidade de ele se tornar um plano B da legenda para a disputa presidencial de 2026 caso o pai seja declarado inelegível pela Justiça Eleitoral.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), levou na semana passada para a cúpula da legenda o nome do secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Teixeira Jr., mais conhecido como Doutor Luizinho, do PP.

A cúpula nacional da legenda, no entanto, indicou a Castro que o preferível seria um nome do PL e que caberá a Bolsonaro escolher um nome.

Diante do impasse, dois nomes são citados como favoritos para o posto: os dos ex-ministros Walter Braga Netto (Defesa) e Eduardo Pazuello (Saúde), ambos egressos do Exército Brasileiro.

O primeiro tem mais simpatia da cúpula nacional da legenda por ser identificado com a bandeira da segurança pública, apontada como uma das principais preocupações da população carioca.

Braga Netto atuou como interventor federal do Rio de Janeiro em 2018, quando o governo de Michel Temer autorizou uma intervenção devido ao aumento dos casos de violência.

Já Pazuello foi o segundo deputado federal que recebeu mais votos no Rio de Janeiro e é vinculado à bandeira da saúde pública, apesar de críticas sobre a maneira como lidou com a pandemia do coronavírus.

A cúpula nacional do PL reconhece que a disputa municipal no Rio de Janeiro será difícil, sobretudo diante da popularidade do prefeito Eduardo Paes, do PSD, que disputará a reeleição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/a-estrategia-do-pl-se-bolsonaro-ficar-inelegivel/

A estratégia do PL se Bolsonaro ficar inelegível

2023-06-01