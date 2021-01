Segundo o Ministério da Saúde, dos 149 leitos garantidos para a transferência de pacientes do Amazonas, 40 estão em São Luís; 30 em Teresina; 15 em João Pessoa; 10 em Natal; 20 em Goiânia; 4 em Fortaleza; 10 em Recife e 20 no Distrito Federal.

Além da FAB, o governo poderá dispor da aviação civil para o transporte de pacientes do Amazonas. O deslocamento, segundo o ministério, será realizado com a presença de profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu o colapso do atendimento de saúde de Manaus. A cidade enfrenta falta de oxigênio hospitalar com o aumento de casos de coronavírus.

Dois aviões da FAB chegaram na capital do Amazonas na madrugada desta sexta carregados com cilindros de oxigênio. Eles foram enviados de Guarulhos (SP) para ajudar na crise de saúde no Estado.

Bebês prematuros

O Ministério da Saúde informou em nota que conseguiu obter cilindros de oxigênio para manter 61 bebês prematuros por mais 48 horas em leitos de UTIs em Manaus. A medida atende a uma solicitação do governo do Amazonas, que nesta sexta chegou a iniciar negociações com a pasta para realizar a transferência das crianças para outros Estados.

No mesmo documento, o ministério informa que vai “continuar monitorando a situação desses bebês e segue unindo esforços para conseguir mais balas de oxigênio para que os prematuros não precisem ser transferidos para outros Estados”.

Em negociações com Estados e municípios, a pasta já conseguiu 56 leitos de UTI para receber os recém-nascidos: e poderão receber os recém-nascidos, caso seja necessário: 25 em Curitiba (PR), 11 em Vitória (ES), 9 em Imperatriz (MA), 4 em Salvador (BA), 3 Feira de Santana (BA), 1 em Ariquemes (RO) e 3 no município de Macapá (AM).