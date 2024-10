Política A “festa” dos 79 anos de Lula

No vídeo, Lula exibe um peixe de 6 quilos que pescou no lago da residência oficial. (Foto: Reprodução de vídeo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz 79 anos neste domingo (27). Vai passar o dia do aniversário em Brasília. Por causa da queda no banheiro ocorrida no sábado (19), não passará o fim de semana em São Paulo, como pretendia, inclusive para votar em São Bernardo. Recomendações médicas o obrigarão a permanecer no Palácio da Alvorada. Não houve divulgação de festa programada, nem mesmo uma pequena comemoração. Mas interlocutores próximos ao presidente acham que na última hora pode rolar um churrasco no domingo para um grupo restrito de convidados.

A primeira-dama, Janja, publicou em suas redes sociais na manhã desse sábado (26) um vídeo do presidente em um momento de descontração no Palácio da Alvorada. No vídeo, Lula exibe um peixe de 6 quilos que pescou no lago da residência oficial.

“Como eu não ganhei presente de aniversário, eu acordei hoje e vim aqui no lago pescar”, disse. “Esse peixe aqui é meu grande presente. Ele está com seis quilos, vou fazer ele assado, na churrasqueira, na verdade vou pedir apoio do Cecílio, né, porque eu limpo, cuido, e depois ele só cuida no fogo porque eu não posso pegar caloria. Eu vou fazer esse peixe aqui com maionese que vai ser a primeira vez que a Janja vai comer. Vai todo mundo comer um pedaço desse meu peixe com maionese. Uma especialidade minha”, afirmou Lula.

O petista está de repouso na residência oficial após sofrer uma queda no banheiro. Ele bateu a região da nuca e teve de receber cinco pontos no ferimento. Segundo a última nota divulgada pela equipe médica do presidente, ele está “estável” e “apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília”.

Confusão de datas

Nascido em 27 de outubro de 1945, o chefe do Executivo carrega uma data de nascimento diferente nos documentos. Isso porque Lula foi registrado pela mãe, dona Lindu, no dia 6 de outubro. É uma tradição de família que leva o presidente a celebrar a data no dia 27.

A discordância entre as datas levantam inclusive um questionamento em relação ao signo do presidente. Uma vez que como Lula celebra o aniversário no final de outubro, ele seria escorpiano. Por outro lado, o dia marcado na certidão do petista indica que o seu signo é Libra.

Natural da cidade de Caetés, no interior de Pernambuco, o presidenciável foi o sétimo dos oito filhos da família. Com poucos recursos financeiros, só conseguiu ser registrado anos depois, junto a outros irmãos. Com muitas certidões de nascimento a serem feitas ao mesmo tempo, a escrivã teria se confundido e anotado a data errada na declaração.

