Política A primeira aparição pública de Lula após queda no banheiro

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O primeiro acordo para indenizar as vítimas foi assinado em 2016, mas já sabia-se que uma repactuação seria necessária. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu com pontos na cabeça na manhã de sexta-feira (25), na primeira aparição no Palácio do Planalto após o acidente doméstico que sofreu no sábado. Ele participou da cerimônia de assinatura de repactuação do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta de Mariana.

De acordo com o boletim médico divulgado nessa sexta, Lula está com uma situação “estável” e “apto para o trabalho”. Ele fez novos exames nesta manhã no hospital Sírio Libanês, em Brasília, antes de ir ao Planalto. Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada no sábado e feriu a parte de trás da cabeça.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 25/10/24, no Hospital Sírio Libanês, unidade Brasília, para repetir avaliação de imagem. O exame está estável em relação aos anteriores. Está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Nova avaliação ocorrerá em cinco dias”, diz o boletim assinado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

O hospital Sírio Libânes também divulgou um comunicado, com as mesmas informações, assinado pelos médicos Rafael Gadia e Luiza Dib.

Com a queda, ele cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula do Brics, e está despachando do Palácio da Alvorada, e não do Palácio do Planalto.

As avaliações médicas são feitas diariamente. Já os últimos exames de imagem foram feitos por Lula na terça-feira (22). Eles constataram que o quadro de saúde do presidente é estável.

Despachos normais

O presidente está autorizado pela equipe médica a seguir com suas agendas de reuniões e despachos normalmente no Palácio da Alvorada. Nesta quinta-feira, a agenda dele prevê um encontro com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Jorge Messias (AGU), para tratar sobre o acordo de repactuação de Mariana.

O presidente discursou nessa quarta-feira (23) na cúpula do Brics, por videoconferência. O evento aconteceu na Rússia. Durante a fala, Lula enalteceu a importância do bloco como fator de desenvolvimento econômico e anunciou que, ao assumir a presidência do grupo a partir do ano que vem, o Brasil intensificará sua luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países.

“Mesmo sem estar pessoalmente em Kazan, quero registrar minha satisfação em me dirigir aos companheiros do Brics”, saudou o presidente. “O Brics é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima. Não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões (de dólares) anuais prometidos e não cumpridos, e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Também cabe aos países emergentes fazer sua parte para limitar o aumento da temperatura global a um grau e meio”, declarou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/primeira-aparicao-de-lula-apos-queda-no-banheiro/

A primeira aparição pública de Lula após queda no banheiro

2024-10-26