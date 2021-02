#coronavírus França, Suécia e Polônia não recomendam a vacina da AstraZeneca para pessoas com mais de 65 anos

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Decisão está em desacordo com a União Europeia, que na semana passada aprovou a vacina para adultos de todas as idades. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A máxima autoridade de saúde da França autorizou o uso da vacina contra a Covid-19 do laboratório AstraZeneca, mas recomendou limitar sua administração a menores de 65 anos. A Polônia e a Suécia, cujas agências reguladoras autorizaram o uso do imunizante no último dia 29, também confirmaram que não vão aplicar o imunizante em idosos, juntando-se a Alemanha e Áustria, que já haviam anunciado a medida.

“Faltam dados para pacientes maiores de 65 anos, esses dados chegarão nas próximas semanas. Enquanto isso, recomendamos seu uso em pacientes menores de 65 anos”, disse o presidente da Alta Autoridade de Saúde da França, Dominique Le Guludec, durante coletiva de imprensa online.

Em comunicado, a agência reguladora da Suécia disse que “ainda não há dados sobre a eficácia da vacina na proteção contra a Covid-19 grave em grupos de idade mais avançada”. Já a Polônia comunicou que ministrará o imunizante para pessoas de até 60 anos, seguindo uma recomendação do conselho médico do país.

A decisão está em desacordo com a União Europeia, que na semana passada aprovou a vacina para adultos de todas as idades.

A Covishield, como foi batizado o imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford (Reino Unido) e usado na campanha de imunização no Brasil, teve seu pedido de uso emergencial aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês), a reguladora da União Europeia, na sexta-feira (29).

A vacina desenvolvida pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford é a terceira aprovada pela França, depois das da Pfizer/BioNTech e Moderna.

Alemanha alega dados insuficientes

Na semana passada, um painel independente que assessora o Instituto Robert Koch, a agência de saúde pública da Alemanha, recomendou que o país não vacine idosos acima de 65 anos com a fórmula da farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca contra a Covid-19. A comissão justificou que os dados apresentados nos ensaios clínicos do imunizante foram “insuficientes” para atestar a eficácia da vacina para esta faixa etária, que consiste em um dos principais grupos de risco da doença.

De acordo com números divulgados pela Comissão de Vacinação da Alemanha (Stiko, na sigla em alemão), apenas 2 dos 660 voluntários dos testes clínicos com mais de 65 anos contraíram a Covid-19: um recebeu a vacina e o outro integrava o grupo placebo, um número muito abaixo do esperado para estabelecer conclusões sobre a eficácia em nível estatístico, na avaliação da comissão. A avaliação se baseou nos mesmos dados de testes publicados pela revista Lancet em 8 de dezembro, que referendaram uma taxa de eficácia geral de 70,8%.

A comissão reforçou que a aplicação do imunizante em adultos de 18 a 64 anos permanece recomendada de forma “tão adequada” quanto às duas vacinas já aprovadas pela reguladora europeia, desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech e a Moderna.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de #coronavírus