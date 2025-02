Inter “A gente espera fazer grandes jogos”, diz Roger Machado sobre duelos contra o Caxias nas semifinais do Gauchão

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











"O Caxias é uma equipe ofensiva", destacou Roger Foto: Reprodução de vídeo (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a vitória de 2 a 0 sobre o Monsoon no Beira-Rio, no sábado (15), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o técnico do Inter, Roger Machado, afirmou que “espera fazer grandes jogos” contra o Caxias, adversário do Colorado nas semifinais.

Com o resultado, o Colorado garantiu a primeira posição do Grupo 2, com 20 pontos. A primeira partida contra a equipe da Serra Gaúcha ocorrerá no próximo sábado (22), às 16h30min, no Estádio Centenário. O segundo jogo está marcado para as 21h30min do dia 1º de março.

“O Caxias é uma equipe ofensiva. Com características muito ofensivas. Se classificou com méritos em um grupo muito difícil. É uma grande decisão, na qual não tem favorito. A gente espera fazer grandes jogos”, avaliou Roger.

Thiago Maia

A presença de Thiago Maia na vitória por 2 a 0 sobre o Monsoon não significa que o jogador permanecerá no Beira Rio. A negociação com o Santos persiste e, até o momento do desfecho, seja positivo ou não, ficará à disposição de Roger Machado.

“Existe uma negociação em curso. Enquanto o Thiago estiver conosco, será utilizado. Se colocou à disposição e ajudou um pouco”, disse Roger.

O Inter já definiu que, para liberar o volante, o Santos deverá assumir a dívida junto ao Flamengo de 4 milhões de euros e compensar os gaúchos em 2,5 milhões de euros (R$ 14,95 milhões pela cotação atual).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/a-gente-espera-fazer-grandes-jogos-diz-roger-machado-sobre-duelos-contra-o-caxias-nas-semifinais-do-gauchao/

“A gente espera fazer grandes jogos”, diz Roger Machado sobre duelos contra o Caxias nas semifinais do Gauchão

2025-02-16