Inter “A gente sabe que depende só de nós”, destaca Joaõ Patrício Hermann sobre o título brasileiro

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Em entrevista exclusiva à Rádio Grenal na tarde deste domingo (07), o vice presidente de futebol do Inter João Patrício Hermann falou sobre a possibilidade de título do Campeonato Brasileiro, sobre a permanência do atacante Thiago Galhardo e também sobre a saída do coordenador da base colorada Erasmo Damiani.

Ao ser questionado pelo o porquê do atacante Thiago Galhardo ter permanecido em Porto Alegre, já que estava muito próximo de sair por empréstimo ao Al-Hilal da Arábia Saudita, João Patrício não quis entrar muito no assunto e disse que situações como esta fazem parte do futebol e destacou que o clube está muito focado nos quatro jogos restantes do Campeonato Brasileiro, visto que o Inter é líder da competição nacional. João também falou que, quando se faz um negócio, deve ser bom para todos os lados e que é sempre ruim quando uma negociação acaba vazando, como foi no caso do Galhardo.

Joaõ Patrício Hermann também falou sobre a saída do coordenor da base colorada Erasmo Damiani e disse que Damiani pediu para sair do clube e que acrescentou que assim como este profissional saiu, outros querem ir para o seu lugar e que ele não é insubstituível. Por fim, João Patrício frisou em como é triste ver o Beira-Rio sem torcida e espera que o estádio colorado volte a ter público o mais rápido possível.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

