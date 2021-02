Futebol Inter desiste de negociar Thiago Galhardo com o Al-Hilal e volta a treinar forte no Parque Gigante

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Equipe Colorada voltou aos trabalhos na manhã de domingo. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Equipe Colorada voltou aos trabalhos na manhã de domingo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Prazo encerrado! O Inter não está mais negociando Thiago Galhardo com o Al-Hilal. Em nota oficial, o clube afirmou neste domingo (7) que o jogador seguirá com a equipe Colorada na reta final da temporada do Campeonato Brasileiro.

Veja a nota na íntegra: “O Sport Club Internacional informa ter encerrado as negociações com o Al-Hilal Al Saudi Club a respeito da possível transferência do atleta Thiago Galhardo. O jogador seguirá normalmente suas atividades com foco no término da temporada 2020”.

A janela do futebol árabe terminou no domingo. Com isso, dificilmente daria tempo para uma nova investida, pois o Inter só vai negociar o atleta com a quantia em mãos. O empréstimo com opção de compra do meia-atacante era dado como certo, mas a negociação mudou o curso após o Inter não ter recebido uma garantia do pagamento.

Com isso, o Inter passa a contar com Thiago Gallhardo para os jogos finais do Brasileirão.

O Colorado voltou aos trabalhos neste domingo, dando sequência à preparação da equipe para o próximo compromisso no certame. Depois do sábado (6) de folga, o treinador Abel Braga comandou um trabalho forte, ajustando detalhes importantes para a reta final da competição nacional.

Na quarta-feira (10), a equipe de Abel Braga entra em campo para enfrentar o Sport pela 35ª rodada.

O Internacional lidera o Brasileirão, com 66 pontos, dois a mais do que o Flamengo. Os cariocas entram em campo nesse domingo (7), contra o Bragantino, às 20h30, fora de casa. Uma vitória rubro-negra força o time gaúcho a vencer o Sport.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol