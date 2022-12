Grêmio “A gente trabalha com a realidade do clube”, diz Paulo Caleffi, vice-presidente de futebol do Grêmio

Por Lorenzo Rivero | 13 de dezembro de 2022

Os dirigentes falaram sobre a possibilidade de negociação com o atacante Michael

Após a apresentação do lateral-direto Reinaldo, o vice-presidente de futebol, Paulo Caleffi, e o diretor de futebol Antonio Brum, concederam uma entrevista coletiva para falar sobre as negociações e o momento vivido pelo clube gaúcho. O vice-presidente de futebol falou após ser perguntado sobre as novas contratações que o campeonato gaúcho servirá de testes e avaliações para ver qual vai ser a necessidade do clube e avaliar se é necessário novos jogadores.

Outro ponto apontado na entrevista, é que o clube apenas fechará contratos que tenha condições de cumprir. A gestão de Guerra não irá fugir da sua capacidade financeira, segundo o vice-presidente.

Após ser perguntado por um repórter se os valores do atacante Michael assustaram o clube, Caleffi disse que o termo “valores assustam” não iriam fazer parte desta gestão. Mas disse que o Grêmio aguarda o clube do atacante resolver os problemas com a FIFA para poder seguir a negociação.

“Essa expressão não vai servir para essa gestão. A gente trabalha com a realidade do clube. Michael é um grande jogador. Tem uma bola relação com Renato. Temos que aguardar para verificar a possibilidade de avançar esse negócio”, disse o dirigente.

