Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Em cinco jogos entre as equipes, foram duas vitórias para cada lado e um empate Foto: Reprodução/Internet Em cinco jogos, foram duas vitórias para cada lado e um empate (Foto: Reprodução/Internet) Foto: Reprodução/Internet

A partir das 16h, Argentina e Croácia fazem a primeira partida da semifinal da Copa do Mundo de 2022. Nesta terça-feira (13), o confronto acontece no estádio Lusail, em Al Daayen, no Catar. O vencedor da partida espera o resultado do jogo entre França e Marrocos para a grande final.

Até hoje, a Argentina nunca foi eliminada em uma semifinal de Copa do Mundo. Foram quatro participações e quatro classificações para a grande final. Contra a Croácia, a meta é alcançar a quinta decisão na busca pelo primeiro título no último ato de Lionel Messi. Nas oitavas de final, vitória sobre a Austrália. Nas quartas, após abrir 2 a 0 contra a Holanda, os argentinos cederam o empate no último lance do jogo, sofreram na prorrogação, mas extravasaram após vitória nos pênaltis.

Já a Croácia, chega à semifinal tendo vencido apenas uma partida das cinco disputadas. Nas oitavas, eliminou o Japão nos pênaltis após empate por 1 a 1 em 120 minutos, roteiro idêntico ao das quartas, quando desbancou o favorito Brasil.

Provável escalação da Argentina

Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Messi, Julián Álvarez e Di María

Provável escalação da Croácia

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Modric e Kovacic; Vlasic (Pasalic), Kramaric e Perisic

Árbitros

Árbitra: Daniele Orsato (ITA)

Assistente 1: Ciro Carbone (ITA)

Assistente 2: Alessandro Giallatini (ITA)

Quarto árbitro: Mohammed Mohammed (EAU)

VAR:Massimiliano Irrati (ITA)

