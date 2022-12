Inter Edenilson fica de fora da reapresentação por procedimento na região do tórax

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Tempo estimado de retorno é de 2 semanas Foto: Ricardo Duarte/Inter Tempo estimado de retorno é de 2 semanas (Foto: Ricardo Duarte/lnter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Dois dias antes da data marcada para a reapresentação, o Inter comunicou que Edenilson vai ser desfalque no reencontro do clube, na quarta-feira (14), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O volante passou por um procedimento de reparo na região do tórax e seu retorno é estimado em duas semanas.

A pré-temporada será em um resort ainda não divulgado e vai do dia 18 a 22 de dezembro. A partir do dia 23 até 1° de janeiro de 2023, o clube fará recesso para as festas de final de ano. Edenilson só retorna as atividades com o grupo na próxima temporada, caso não seja negociado.

O destino do jogador não é certo ainda. Com vínculo até a final da temporada de 2024, Edenilson mantém o desejo de trocar de clube. O jogador recebeu proposta do Santos e mantém conversas com o Atlético Mineiro.

O elenco colorado se reapresenta na quarta para exames médicos e atividades internas no CT. Os atletas serão divididos em escalas de horários. A primeira movimentação está marcada para o dia 16 de dezembro.

