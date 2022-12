Grêmio Lucas Leiva é afastado dos treinamentos do Grêmio por problema cardíaco

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Volante não vinha treinando no gramado e será submetido a novos exames Foto: Lucas Uebel/Grêmio Volante não vinha treinando no gramado e será submetido a novos exames (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio fez um comunicado nesta terça-feira (13) de que o volante Lucas Leiva precisou ser afastado dos treinamentos da pré-temporada após apresentar alteração no ritmo cardíaco nos seus exames de rotina. De acordo com o comunicado, o jogador de 35 anos ficará afastado das atividades fisicas até a conclusão dos exames complementares e tratamento do quadro.

Lucas Leiva vinha sendo ausência no gramado do CT Luiz Carvalho nos primeiros dias de pré-temporada do Grêmio, permanecendo apenas na academia.

Leia o comunicado na integra

“O Departamento Médico do Grêmio comunica que o atleta Lucas Leiva apresentou, nos exames de rotina da pré-temporada, um quadro de alteração do ritmo cardíaco sendo, por consequência, afastado de atividades físicas até a conclusão de exames complementares e tratamento do quadro“.

