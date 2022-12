Política Gabriel Galípolo será número 2 no Ministério da Fazenda de Haddad

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Economista aproximou-se de Lula depois de ter participado de uma live com o ex-presidente no ano passado com outros integrantes do mercado financeiro. Foto: Divulgação Economista aproximou-se de Lula depois de ter participado de uma live com o ex-presidente no ano passado com outros integrantes do mercado financeiro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O economista Gabriel Galípolo será o secretário-executivo do Ministério da Fazenda do governo Lula. Ele foi convidado pelo ministro nomeado Fernando Haddad e aceitou o cargo. Em abril ele havia se tornado conselheiro econômico de Lula.

Galípolo tem 39 anos, foi presidente do banco Fator e hoje tem uma consultoria financeira. Também é conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. No passado, trabalhou na Secretaria Estadual de Economia e Planejamento quando José Serra era governador de São Paulo. É próximo também a Luiz Gonzaga Beluzzo, um dos economistas próximos ao PT.

Ele aproximou-se de Lula depois de ter participado de uma live com o ex-presidente no ano passado com outros integrantes do mercado financeiro.

Alinhamento

Segundo fontes do PT, na ocasião Lula gostou de ouvir dele que nem todo o mercado é contrário ao ex-presidente e alinhado ideologicamente ao presidente Jair Bolsonaro mas que os profissionais que atuam nesse meio querem fazer negócios, independentemente da linha política do ocupante do palácio do Planalto.

Desde então, tem sido um conselheiro informal de Lula, Gleisi e também do ex-prefeito Fernando Haddad.

Reunião com Paulo Guedes

Em reunião na manhã desta terça-feira (13) com cúpula da Economia, Haddad passou orientações a Galípolo. Durante o encontro com a equipe do ministro Paulo Guedes, Haddad solicitou a Guedes que Galípolo desse início a reuniões de trabalho com integrantes da pasta, a começar pelo atual secretário-executivo, Marcelo Guaranys.

A assessoria de Haddad convocou uma coletiva de imprensa na sede do governo de Transição para 18h30 desta terça-feira e a expectativa é de que a Haddad anuncie integrantes de sua equipe.

