Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Presidente eleito fez o anúncio durante evento que marcou o fim dos trabalhos da equipe de transição governamental, no Centro Cultural Banco do Brasil Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Presidente eleito fez o anúncio durante evento que marcou o fim dos trabalhos da equipe de transição governamental, no Centro Cultural Banco do Brasil. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta terça-feira (13) que o ex-ministro da Educação e da Casa Civil Aloizio Mercadante será o próximo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O petista fez o anúncio durante evento que marcou o fim dos trabalhos da equipe de transição governamental, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

“Eu, Aloizio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato, Aloizio Mercadante será presidente do BNDES”, afirmou Lula. Na campanha de Lula ao Palácio do Planalto, Mercadante coordenador do programa de governo petista. Já, na transição, coordenou os grupos técnicos de trabalho.

Eleito em outubro deste ano derrotando o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula tomará posse como chefe do Executivo pela terceira vez no próximo dia 1º de janeiro.

Perfil

Mercadante tem 68 anos de idade e nasceu em Santos (SP);

é formado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre pela Universidade de Campinas (Unicamp);

membro do movimento estudantil na década de 70, Mercadante fez parte do grupo de fundadores do PT, em 1980. Foi vice-presidente nacional e secretário de Relações Internacionais da sigla;

Em 1991, assumiu mandato de deputado federal pela primeira vez;

Em 1994, foi candidato a vice-presidente na chapa de Lula, que acabou derrotada por Fernando Henrique Cardoso (PSDB);

Em 1999, voltou à Câmara dos Deputados;

