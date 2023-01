Política “A gente vai cumprir a lei até as últimas consequências”, diz o interventor na segurança do Distrito Federal

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Ricardo Cappelli foi escolhido por Lula para ser o interventor na área da segurança no Distrito Federal Foto: Divulgação Ricardo Cappelli foi escolhido por Lula para ser o interventor na área da segurança no Distrito Federal. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, afirmou que a lei será cumprida “até as últimas consequências”.

“A gente vai cumprir a lei até as últimas consequências, com equilíbrio e razoabilidade, para que fique claro que ninguém vai atentar contra o Estado Democrático de Direito no Brasil e isso vai ficar impune, que as pessoas vão atentar contra as instituições e não vão sofrer nada. Vão sofrer. Não haverá impunidade, e nós vamos até as últimas consequências. Já estamos fazendo identificação, lavrando os autos e encaminhando todos para as unidades prisionais”, declarou o interventor em entrevista na noite de segunda-feira (09).

Capelli é secretário-executivo do Ministério da Justiça, pasta comandada por Flávio Dino. A intervenção federal no DF foi determinada por Lula após as invasões das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no domingo (08).

