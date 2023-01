Economia Apesar do crescimento em dezembro, emplacamentos de veículos no RS acumularam queda no ano passado

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Em 2022, o setor, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários, comercializou 150.516 unidades. (Foto: Freepik)

O Sincodiv-RS (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul e a Fenabrave-RS (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulgaram o balanço dos emplacamentos no Estado. De acordo as entidades, em dezembro de 2022, salvo o setor de comerciais leves e caminhões, os outros segmentos automotivos tiveram alta em relação ao mês anterior.

Com isso, o setor, como um todo no mês passado, registrou 16.403 emplacamentos de veículos, volume 15,27% superior a novembro. Na comparação com dezembro de 2021, houve crescimento de 6,62%.

No acumulado em 2022, o setor, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários, comercializou 150.516 unidades, contra 154.190 em 2021, uma queda de 2,38%.

Automóveis e comerciais leves

Bastante afetados pela instabilidade na produção ainda no primeiro semestre do ano passado, esses segmentos fecharam 2022 com queda em relação a 2021, quando foram vendidos 97.939 autos e comerciais leves. No ano passado, a soma chegou a 93.234 unidades, uma baixa de 4,80%. Em dezembro do ano passado, foram emplacadas 10.617 unidades, volume 18,16% maior do que em novembro e 6,99% superior a dezembro de 2021.

Caminhões

Com quase 10.483 unidades emplacadas em 2022, o segmento de caminhões registrou pequena queda nos emplacamentos, de 0,73%. Vale lembrar que, em 2021, o segmento foi o que registrou a maior alta de emplacamentos, 62,09% de todo o setor automotivo, com 10.560 unidades emplacadas.

Ônibus

Esse segmento segue recuperando o mercado, perdido durante a pandemia. Fechou o ano passado com 891 unidades emplacadas, lembrando que, em 2021, foram 733 unidades comercializadas.

Implementos rodoviários

Esse segmento acompanha a demanda de caminhões. Em 2022, foram vendidos 4.566 implementos, contra 5.277 no ano anterior, uma queda de 13,47% no acumulado do ano. Assim como os caminhões, em 2021 o setor tinha registrado alta significativa.

Motocicletas

A comercialização de motocicletas zero quilômetro continua aquecida. Em 2022, cresceu 08,13%, se comparada ao ano anterior. Foram vendidas 32.697 unidades no ano passado.

Projeções para 2023

O Sincodiv-RS também divulgou as projeções de emplacamentos de veículos para 2023. A entidade prevê que, neste ano, os números não devem apresentar crescimento em vendas no Estado. Em nível nacional, a entidade acredita em uma alta de 3,3% para todo o setor. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul tem apresentado movimento inferior ao Brasil, muito em função do cenário econômico do Estado.

“O mercado automotivo, em 2022, registrou queda de 2,38% no Estado gaúcho, enquanto o Brasil fechou com alta de quase 5%. O ínfimo crescimento da economia em 2022, a manutenção das taxas de juros em patamares elevados, a continuidade da escassez da oferta de insumos para a produção, as alterações da legislação de emissões de poluentes pelos veículos, que elevaram o preço, a pressão cambial e inflacionária, além das eventuais instabilidades decorrentes do processo eleitoral, foram desafios complexos a serem superados que nos impediram de superar os índices de 2021. No RS, algumas políticas ainda agravam nossa competitividade”, disse o presidente do Sincodiv-RS, Paulo Siqueira.

