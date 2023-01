Política Câmara dos Deputados estima danos materiais causados por vândalos em mais de R$ 120 mil

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Prejuízo causado pela quebra de vidros é estimado em R$ 100 mil Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Prejuízo causado pela quebra de vidros é estimado em R$ 100 mil. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados estimou em, no mínimo, R$ 122 mil os danos causados por vândalos na Casa durante a invasão no domingo (08). O prejuízo contabilizado até agora leva em conta vidros (R$ 100 mil), vídeo wall (R$ 10 mil), TVs (R$ 6 mil) e cadeiras (R$ 6 mil).

Segundo a Câmara, vários itens danificados ainda não tiveram os valores calculados. Entre eles, estão equipamentos de informática, computadores, telefones, equipamentos de rede e impressoras; restauração do muro do artista Athos Bulcão; presentes protocolares; custos com mão de obra e materiais necessários à limpeza dos ambientes e reparos emergenciais, como da rede elétrica da plataforma superior do Congresso.

Além da Câmara, apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram o Senado, o Palácio do Planalto e o STF (Supremo Tribunal Federal).

