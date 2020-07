Rio Grande do Sul “A grande agenda é a competitividade“, diz governador em seminário da Assembleia

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Como convidado especial, o governador falou sobe o tema "O que o RS está fazendo para melhorar a competitividade". Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O Seminário de Competitividade, evento virtual promovido pela Assembleia Legislativa, reuniu, na manhã desta sexta-feira (24), autoridades do setor público e líderes empresariais para discutir os diferenciais e os desafios competitivos do Rio Grande do Sul.

“A grande agenda do nosso governo para o RS é a competitividade. Afinal, ter competitividade é gerar desenvolvimento, empregos, renda, arrecadação para o Estado, que viabiliza a prestação de serviços públicos, e tudo isso, ao fim, melhora a vida das pessoas, que é o nosso grande objetivo enquanto governantes”, afirmou o governador Eduardo Leite durante a sua apresentação.

Como convidado especial, o governador falou sobe o tema “O que o RS está fazendo para melhorar a competitividade”, em que citou as reformas e projetos já aprovados, que estão gerando e ainda vão gerar efeitos positivos ao longo dos próximos anos, e focou na Reforma Tributária RS, que foi proposta na semana passada pelo Executivo e está aberta à construção coletiva por toda a sociedade.

“Competitividade não funciona com um botão em que se aperte para reduzir as despesas do Estado e, ao mesmo tempo, resolver todas as questões, como segurança pública, infraestrutura, burocracia etc. Leva-se tempo para isso e nós queremos que seja no menor tempo possível. Acredito que já temos resultados expressivos até aqui, mas precisamos ter a compressão de que a nossa agenda de competitividade ultrapassa um mandato estadual e, por isso, é fundamental que seja apropriada pela sociedade, para que permaneça no tempo”, acrescentou o governador.

Proponente do evento juntamente com o grupo de líderes empresariais Lide Sul, o presidente do Parlamento, deputado Ernani Polo, fez a abertura, destacando a importância da discussão da competitividade para promover o desenvolvimento do Estado.

Segundo Polo, a competitividade é o diferencial em países desenvolvidos e um dos seus desafios é reduzir a burocracia, aumentar a eficiência da máquina pública e simplificar o sistema tributário. “Torna-se assim um fator determinante para impulsionar uma das características do RS, que é a diversidade da sua matriz produtiva”, definiu. Apesar da força empreendedora gaúcha, as últimas décadas têm registrado recuos em investimentos que, avalia o parlamentar, estão vinculados à excessiva tributação, além de outros fatores.

Em seguida, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, falou sobre “O Poder Executivo e a Competitividade” e elencou algumas ações da atual gestão na busca pela competitividade.

“Tivemos um início de gestão muito rico, mantendo o legado do governo anterior e promovendo reformas necessárias, como a Administrativa, concessões, parcerias público-privadas e privatizações. No meio desse processo, surgiu a pandemia que nos fez alterar a velocidade dessas ações. O principal é ressaltar que temos um propósito e um rumo claro. Vamos seguir esse caminho que certamente resultará numa maior competitividade do Estado”, afirmou Gastal.

Cientista político e fundador do CLP (Centro de Liderança Pública), Luiz Felipe D´Avila fez uma apresentação sobre a competitividade do Estado e os efeitos da pandemia. Entre os dados destacados, foi a sétima posição, para o RS, no Ranking geral de Competitividade 2019, duas abaixo em relação ao ano anterior.

D´Avila também trouxe dois dos 10 pilares avaliados no levantamento do CLP em que o RS aparece em dois extremos: 27ª posição em Solidez Fiscal e 2ª lugar em Inovação.

