Dicas de O Sul Sarau do Solar Especial faz homenagem aos 162 anos do Theatro São Pedro

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Cristina Sorrentino se apresenta nesta sexta-feira. Foto: Divulgação Cristina Sorrentino se apresenta nesta sexta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa RS homenageia os 162 anos do Theatro São Pedro com dois especiais do Sarau do Solar. As atrações são Cristina Sorrentino, que se apresenta nesta sexta-feira (24), e o Tambo do Bando, na sexta-feira seguinte (31), ambos às 20 horas.

Cristina Sorrentino apresenta no Sarau do Solar Especial virtual de homenagem aos 162 anos do Theatro São Pedro o espetáculo Clássicos e Canções do Sul.

A soprano canoense será acompanhada pelos musicos Karlo Kulpa (Violino), Amauri Iablonóvsky (Flauta Transversa), Elmer Fagundes (Acordeon), Guilherme Castilhos (Violão), Mario Carvalho (Contra-baixo) e Luis Mauro Filho (Piano) e terá como convidados Cesar Oliveira, Luiza Barbosa, Ariane Wink, Suzane Paz e Anderson Pessoa.

Integram o repertório do espetáculo Clássicos e Canções do Sul o Hino ao Rio Grande (Simão Goldman), Mérica, Mérica (Angelo Giusti), Nella Fantasia (Ennio Morricone). Merceditas (Ramón Sixto Rios), Pealo de Sangue (Raul Elwanger), Desgarrados (Mario Barbará), Guri (Cezar Passarinho), Por Una Cabezza (Carlos Gardel), Garganta con Arena (Cacho Castanha), Medley Ave Maria (Schubert), Va Pensiero (Verdi) e O Sole Mio (Euardo Di Capua).

A artista

Cristina Sorrentino possui uma carreira consolidada que inclui interpretações de jazz, Árias de Ópera e música erudita. A soprano tem intensa participação, há mais de duas décadas, em espetáculos e cerimônias no Rio Grande do Sul , em diversos estados brasileiros e fora do Brasil. Fez a abertura da Temporada de Ópera de Montevidéu interpretando Maria Madalena, na Ópera Rock “ Jesus Cristo Super Star”, nesta mesma cidade cantou na abertura do espetáculo de Plácido Domingos. Produziu e interpretou o papel de Evita,ao lado de Luiggi Barichell, no musical Evita.

Recebeu inúmeras distinções como o Troféu Clave de Sol, o Prêmio Personalidade Feminina, o Prêmio Mulher Destaque Turismo da Secretaria de Turismo do Estado do RS, o Troféu Solidariedade, promovido pela Rádio Gaúcha, e os títulos de Cidadã de Porto Alegre e de Uruguaiana.

Produziu o espetáculo Le Divas, Um Doce Natal nos Pampas ao lado de Renato Borghetti, Natal Minuano, The Greasted of Broadway ao lado de Carl Man e Jonathan Baker.

Tambo do Bando

Contemplado com o Prêmio Vitor Mateus Teixeira 2018, categoria Grupo Show, concedido pela Assembleia Legislativa do RS, é formado pelos compositores Beto Bollo (voz e violão), Carlos Cachoeira (voz e violão), Marcelo Lehmann (voz e piano), Texo Cabral (voz, harmônica e flauta) e Vinicius Brum (voz e violão), o grupo musical Tambo do Bando foi criado na primavera de 1986, em Porto Alegre, e contabiliza 32 anos de trajetória.

Com dois LPs gravados, Ingênuos Malditos (1990) e Tambo do Bando (1992), ficou diferenciado pela quantidade de premiações que recebeu.

Foi o grande vencedor de vários festivais, entre eles o Festival Sul-Americano de Nativismo Musicanto (1988) e conquistou mais de 50 troféus de Melhor Conjunto Vocal nos festivais em que participou.

A canção Um Mate por Ti foi escolhida, em 1987, a Melhor Música da Década – Prêmio IGTF-Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e, no mesmo ano, o grupo foi eleito pela imprensa gaúcha o Melhor Grupo Vocal e Grupo Revelação do RS.

Em 1989 recebeu destaque da imprensa como Melhor Grupo do ano e Sérgio Jacaré como Melhor Letrista, prêmio com o qual foi contemplado várias vezes, incluindo o Prêmio Açorianos de Música, concedido pela Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura de Porto Alegre, nesta categoria, em 1991.

Voltado ao gênero Regional, o Tambo do Bando revolucionou a estética da música regional gaúcha ao unir sonoridades e linguagens universais à temática nativista. Apresenta influências de importantes nomes e grupos do cenário musical gaúcho, brasileiro e internacional, que combinam vários gêneros e estilos, passando por Paulo Ruschel, Astor Piazzolla, Beatles, U2, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Aparício Silva Rillo e Vivaldi; fato que explicita o ecletismo característico do Tambo do Bando.

Com grande receptividade do público e da crítica especializada, em dezembro de 2016, abrindo as comemorações dos 30 anos, o Tambo do Bando estreou no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa, em Porto Alegre, o show de lançamento do álbum duplo, intitulado: Tambo do Bando – Com o pé no galpão e a cabeça na galáxia.

Roteiro

Com direção musical e arranjos do Tambo do Bando, o roteiro é formado pelo repertório do álbum duplo (canções dos discos Ingênuos Malditos e Tambo do Bando), pelas músicas inéditas do grupo, entre elas: Dominguinho de Ramos, Há um louco no vagão e Recantar uma milonga, além do Pot-Pourri de clássicos da música internacional, canção brasileira e regional. (Eleanor Rigby – Lennon e McCartney; Os homens de preto – Paulo Ruschel; Adiós Nonino-Astor Piazzolla; Era uma vez-Mário Barbará e Apparício Silva Rillo; Semeadura-Vitor Ramil e José Fogaça; Suíte do Pescador-Dorival Caymmi; Trenzinho Caipira-Heitor Villa-Lobos e Ferreira Gullar; Asa Branca –Luiz Gonzaga; Primavera –Antonio Vivaldi e Vivente – Nelson Coelho de Castro).

O show conta com a participação do compositor e cantor Beto Barros, autor da letra da composição Terra, com música de Beto Bollo, gravada pelo Tambo do Bando.

O espetáculo Tambo do Bando

Clássico, mas irreverente, sublinhado pela sobriedade cênica, o espetáculo tem iluminação de Karrah Luz, figurino e cenário especialmente criados por Cristina Pozzobon.

O cenário do show conta a história do Tambo do Bando por meio da projeção de imagens sugeridas pela própria poética da obra do grupo.

Marcado pela maturidade vocal e musical e pelo rigor estético, o show apresenta fortes referências da música regional, retratando uma significativa e diferenciada etapa da música gaúcha dentro destes quase quarenta anos do movimento cultural caracterizado pelos festivais, e repassa a trajetória do grupo com toda a originalidade, vigor poético e lírico, que sempre o caracterizou.

Onde assistir os saraus

É possível assistir os saraus desta sexta-feira (24) e da próxima (31) a partir das 20h no canais abertos digitais da TV AL em Porto Alegre e interior – Porto Alegre 61.2; Bagé 18.2; Santa Maria 18.3; Pelotas 21.4; Rio Grande 47.2, pela página da AL no Facebook ou ainda pelo canal da TV AL no YouTube.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul