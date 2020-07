Polícia Ações da Brigada Militar, como a Operação Angico, refletem em queda de ataques a banco no RS

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

A operação Angico impediu uma tentativa de furto na Serra gaúcha. Foto: Sd Vinicius/BOPE A operação Angico impediu uma tentativa de furto na Serra gaúcha. (Foto: Sd Vinicius/BOPE) Foto: Sd Vinicius/BOPE

Em artigo da Adriély Escouto, PM5 da Brigada Militar, a corporação avalia que há alguns meses muito se falava em notícias sobre ataques a banco envolvendo um “novo cangaço” no Rio Grande do Sul, com práticas que envolviam a utilização de reféns como cordão humano para proteção dos criminosos, alarmando diversas cidades do interior do Estado. A melhora nas estatísticas seriam reflexo de ações como a Operação Angico, da própria Brigada Militar.

Segundo o artigo, essas notícias, bem como este tipo de ação, foram sumindo aos poucos do cotidiano dos gaúchos. Os ataques a banco no geral diminuíram, sendo furtos ou roubos, na modalidade do “novo cangaço” ou não.

“Um grande exemplo disso é a comparação do primeiro semestre de 2016 com igual período de 2020. Os ataques a estabelecimentos bancários passaram de 150 a 29. De janeiro a junho de 2019 e mesmo espaço de tempo em 2020, a redução que já era significativa passou de 59 roubos e furtos as instituições bancárias a 29. Uma queda brusca de 50,8%”, diz o artigo.

A Operação Angico, da Brigada Militar, é vista como responsável por importante contribuição nessas estatísticas.

A instituição relata que intensificou ações de enfrentamento a esses crimes e atua com base em três estratégias: fiscalização ativa – para evitar desvio, furto e roubo de explosivos; operações focadas em prisões de criminosos; e a utilização de efetivo especializado com suporte de inteligência policial.

A corporação também publicou um vídeo para mostrar como vem somando esforços e atuando em conjunto com as mais diversas modalidades de policiamento, resultando na redução da criminalidade.

Origem do nome da operação

A relação com o cangaço justifica o nome que a operação foi batizada, tendo como referência a morte de Lampião e seu bando na Grota de Angico.

O cangaceiro, junto a seu bando, saqueava fazendas e cidades além de praticar homicídios e outros tipos de crime. Suas passagens, que levavam terror a população, tiveram um ponto final quando foram surpreendidos pela polícia na Grota do Angico.

