Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

Bolsonaro disse que é preciso combater manifestações que pregam o antissemitismo Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro repudiou, na noite de quarta-feira (09), a ideologia nazista e a sua propagação no Brasil. Ele fez uma série de postagens sobre o tema nas redes sociais.

“A ideologia nazista deve ser repudiada de forma irrestrita e permanente, sem ressalvas que permitam seu florescimento, assim como toda e qualquer ideologia totalitária que coloque em risco os direitos fundamentais dos povos e dos indivíduos, como o direito à vida e à liberdade”, afirmou o presidente.

As declarações de Bolsonaro foram dadas após a grande repercussão negativa de uma fala do youtuber Bruno Aiub, conhecido como Monark, em defesa da existência de um partido nazista no Brasil. O episódio ocorreu na noite de segunda-feira (07). No dia seguinte, o comentarista Adrilles Jorge, da TV Jovem Pan News, fez um gesto similar ao sieg heil, saudação nazista que, em alemão, significa “viva a vitória”. O caso também viralizou na internet, e a emissora decidiu demitir o comentarista.

Bolsonaro disse que é preciso combater manifestações que pregam o antissemitismo e cobrou responsabilidade e seriedade no tratamento do tema. “O fato de uma ideologia repugnante como a nazista ter destruído milhões de vidas exige que tenhamos extrema responsabilidade e seriedade na hora de tratar do tema, não deixando espaço para a calúnia, a difamação e a sua banalização. Não se combate uma injustiça com injustiças”, declarou.

O presidente também prestou solidariedade ao povo judeu e destacou a aproximação do seu governo com Israel. “Reitero todo nosso apoio ao povo judeu, que hoje sofre não só com as cicatrizes deixadas pela história, mas também com o desrespeito daqueles que banalizam um assunto tão grave, rotulando tudo e todos na ânsia de conquistar ainda mais poder e controle sobre as pessoas”, disse o chefe do Executivo.

Bolsonaro enfatizou que o Brasil não será terreno fértil para a proliferação de ideologias totalitaristas: “O Brasil nunca terá solo fértil para o totalitarismo porque o amor pela liberdade corre em nossas veias. Quem deseja o contrário está do lado errado. Que o momento seja de reflexão, de amadurecimento, a respeito de qual ambiente queremos criar para o Brasil. Tenhamos todos mais juízo e responsabilidade. Precisamos continuar trabalhando pelo futuro de nossa nação”.

