Esporte A importância da vitória para a dupla Grenal nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 28 de setembro de 2020

A dupla Grenal pode garantir a classificação para a próxima fase da Libertadores ainda nesta terça-feira (29). Para isso, só precisa vencer. Ambos lideram a tabela do Grupo E com os mesmos 7 pontos. O que difere a posição dos dois, e mantém o Inter como líder, é o saldo de gols. Os outros dois componentes do grupo, o América de Cali e a Universidad Católica somam apenas 4 pontos. Por isso, se vencer, a dupla chega aos 10 e, como esta é a penúltima rodada da fase de grupos, fica impossível os dois outros clubes superarem os gaúchos.

O tricolor entra em campo primeiro, às 19h15, contra a Universidad Católica. Em casa, a equipe de Renato Portaluppi busca vencer o último colocado do grupo E para carimbar a vaga na próxima fase. Na partida de ida, no Chile, os gremistas perderam por um placar de 2 a 0. No entanto, o Grêmio chega com moral na partida desta terça, após vencer seu maior rival e líder do grupo, o Inter. Apesar das dúvidas, tudo indica que Renato entrará em campo com o que possui de melhor, para já carimbar a classificação.

Já o colorado, viajou até a Colômbia, e entra em campo às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero. Vindo de uma derrota para o rival, o Inter busca reencontrar as vitórias já que não vence uma partida, tanto na Libertadores, quanto no Brasileiro, desde o jogo de ida, justamente contra os colombianos no Beira Rio. Na oportunidade, vitória da equipe de Eduardo Coudet por 4 a 3. O América de Cali é o terceiro colocado do grupo e a vitória é a única chance de mantê-lo vivo na disputa. Para a partida, Chacho contará com uma lista de desfalques ainda comprida e precisará repensar algumas posições. Se vencer, e a Católica perder para o Grêmio, já embala a classificação para as oitavas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

