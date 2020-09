Esporte ”Ganhamos o Grenal, ficamos muito contentes, mas agora nosso objetivo é outro.”, destacou Alisson

28 de setembro de 2020

Foto: Divulgação / Grêmio FBPA

Na tarde dessa segunda-feira (28), já nos preparativos da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, o meia gremista Alisson, concedeu uma entrevista coletiva, destacando pontos importantes sobre o momento tricolor.

Com mais uma partida da competição sul-americana, contra a Universidad Católica, se aproximando, o jogador destacou que o time vem trabalhando forte para conseguir a vitória e se classificar para as oitavas de final: ”Amanhã nós temos um adversário muito difícil, com certeza se fizermos uma grande partida conseguiremos o resultado, que é o resultado positivo que todos esperamos. Sem dúvida nos dá a classificação, mas pensamos somente em nós mesmos, nos nossos próximos adversários, fazendo o nosso papel que é buscar a classificação. ”

O último confronto tricolor contra a equipe chilena, o resultado foi negativo, a vitória da Católica de 2 a 0 foi sofrida, portanto, Alisson mencionou que o time sabe das dificuldades do jogo, mas que os erros não vão se repetir: ”Precisamos melhorar para conseguir uma grande vitória, eles são uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, mas sabemos da dificuldade que enfrentamos lá e as que vamos ter aqui na nossa casa, porém, tenho certeza que estamos todos muito preparados. ”

”Vamos colocar em prática o que viemos trabalhando, para que amanhã façamos uma grande partida e então conseguir mais uma classificação para as oitavas que é muito importante para o Grêmio, muito importante para o grupo, sabemos da importância da Libertadores e sem dúvida o Grêmio entra sempre forte para conquistar esse título.”, acrescentou.

Com a vitória no Grenal 427, o Grêmio encostou no Inter no grupo E, os dois com 7 pontos somados, mas em compensação, no Campeonato Brasileiro o tricolor vem de uma derrota amarga para o Atlético-MG, líder da competição, com isso, Alisson sabe da importância de ganhar clássico, e admite que existe um diferencial na preparação, mas que sempre trabalham para vencer todos os jogos: “Grenal a gente sempre entra pra vencer e foi isso que fizemos novamente. O clássico agora é passado, conseguimos mais uma vitória, todos ficaram contentes, foi necessário para que dar mais uma passo na nossa classificação, mas agora nosso objetivo é outro.”

E foi nessa partida contra o clube mineiro que o jogador ficou fora por opção do técnico Renato Portaluppi, mas agora, retorna na Libertadores, com isso, disse: ”Independente da formação que o Renato optar, eu quero dar o meu melhor ajudando. A gente veste uma camisa muito grande e eu quero estar com meu companheiros ganhando títulos aqui dentro.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

