"Não vai ser fácil mas estaremos preparados para levar os três pontos para Porto Alegre", destacou zagueiro colorado

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Já na Colômbia, visando o confronto contra o América de Cali, o zagueiro colorado Víctor Cuesta, concedeu uma entrevista, já com foco total na Libertadores.

Sobre o momento da equipe colorada entre um jogo e o outro, o zagueiro destacou: ”É uma viagem longa, após uma partida do Brasileiro, descansamos e já no outro dia treinamos e embarcamos para Cáli. Mas agora é se preparar para o treino que vamos ter e tentar se focar para o jogo de amanhã, temos que garantir a nossa classificação.”

O Inter é líder do grupo E da Libertadores, mas não depende só de si mesmo para classificar, visto que agora, o Grêmio encostou e as duas equipes somam os mesmos 7 pontos. ”Temos mais um treino e o Chacho vai preparar a equipe, então estamos todos focados para fazer um grande jogo, não vai ser fácil mas estaremos preparados para levar os três pontos para Porto Alegre”, acrescentou o zagueiro.

Sabendo da dificuldade que foi enfrentar o América de Cali em Porto Alegre, já que com 7 gols a partida se encerrou em um 4 a 3 emblemático do colorado, Cuesta salientou: ”Eles fizeram um grande jogo em Porto Alegre, foi um jogo bom de se ver, com muitos gols. Mas, precisamos ter cuidado porque eles tem jogadores muito qualificados então precisamos nos concentrar e tentar fazer nosso melhor para ficar mais perto da vitória.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

