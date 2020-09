Inter Após mais uma vitória no Brasileirão A1, Inter anuncia que Gurias Coloradas passarão a residir e treinar no SESC

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Mariana Capra / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 28 de setembro de 2020

Após a vitória das Gurias Coloradas por 4 a 1 em cima do Cruzeiro, neste domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão A1, o Inter anunciou que fechou parceria com o Sesc, para que as atletas passem a residir e a treinar na sede Campestre, na zona norte de Porto Alegre. O elenco vai usufruir de todas as estruturas que o complexo oferece, entre elas dois campos, academia e hotel.

O vice-presidente de Relacionamento Social, Norberto Guimarães, destacou ainda que o clube pensa em criar um Centro de Treinamento colorado no local: “A gente vai aprimorar o nosso planejamento de trabalho, vamos deixar uma estrutura bem melhor e a ideia é que se perpetue agora e se crie um CT aqui no SESC”.

Após a vitória no Grenal no meio da semana, as Gurias Coloradas venceram mais uma. A vitória veio com os gols de Fabi Simões (2x), Byanca Brasil e Belinha. Isabela Rodrigues descontou para a Raposa.

Com a vitória na última rodada, o colorado chega à 3ª colocação na tabela, com 24 pontos, atrás apenas de Santos, com 27 e do líder Corinthians, com 30. O próximo compromisso das coloradas será justamente diante das santistas, nesta quarta-feira (30), também no Sesc.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter