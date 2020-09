Inter As opções de Coudet para encarar o América de Cali e reencontrar a vitória

28 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

28 de setembro de 2020

O colorado entra em campo nesta terça-feira (29), para encarar o América de Cali, na Colômbia, buscando reencontrar uma velha conhecida: a vitória. A última foi justamente na partida em casa contra os colombianos, que terminou com placar de 4 a 3. Após isso, tanto no campeonato continental, quanto no Brasileiro, o Inter não conseguiu vencer.

Mas para que isso volte a acontecer, Coudet precisará contornar alguns problemas. Moisés e Edenilson seguem cumprindo suspensão por conta das expulsões no primeiro Grenal. Além deles, há ainda os desfalques no departamento médico: Uendel, Rodinei e Pedro Henrique e Rodrigo Dourado estão cumprindo isolamento por terem testado positivo para a covid-19. Já Johnny, Yuri Alberto, João Peglow e William Pottker se recuperam de lesões musculares. A principal chance de retorno é a do meia Patrick, que viajou com a delegação até a Colômbia. Resta saber se o camisa 88 inicia a partida contra a equipe colombiana ou entra no transcorrer da partida.

Sem Moisés e sem Uendel, na lateral-esquerda, Chacho pode improvisar mais uma vez Matheus Jussa, assim como fez no Grenal 427. Outra alternativa seria o jovem Léo Borges. No meio, o técnico pode optar, mais uma vez, por Musto e Rodrigo Lindoso, apesar da escolha ser bastante contestada. Nonato e Praxedes pedem espaço e podem ganhar a chance. Na zaga, a dupla de Victor Cuesta pode mudar e Moledo pode ganhar espaço, já que o jovem Zé Gabriel não vem fazendo boas partidas. No ataque, resta saber se Abel Hernández permanece ao lado de Thiago Galhardo. E para o confronto desta terça, a equipe não poderá contar com D’Alessandro, que não viajou por problemas pessoais. Apesar de reserva, o meia é uma peça importante na equipe pela liderança sobre o grupo. O colorado entra em campo nesta terça-feira (28), às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, pela quinta rodada da fase de grupos das Libertadores. O Inter é líder do Grupo E com sete pontos, mas empata com o segundo colocado, o Grêmio. Fica a frente do rival apenas por saldo de gols.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

