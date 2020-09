Inter D’Alessandro vira baixa no Inter para partida contra o América de Cali

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter não terá o meia D’Alessandro para a partida da próxima terça-feira, pela Copa Libertadores, diante do América de Cali. O meia está fora da delegação que viaja para a Colômbia, no início da tarde deste domingo. Conforme a assessoria do clube, a baixa de D’Ale é por motivos particulares.

