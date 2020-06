A indústria farmacêutica Eli Lilly anunciou na segunda-feira (1º) a primeira fase de testes em humanos de um novo tratamento contra a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. A aposta da empresa é no tratamento à base de anticorpos, retirados do plasma de um paciente já curado. A partir daí, foram desenvolvidos anticorpos em laboratório, que são aplicados diretamente no paciente, de forma intravenosa. A previsão é que os resultados dos testes sejam divulgados ainda neste mês.

Tratamentos com anticorpos são diferentes de vacinas. No caso da vacina, ela estimula o sistema imune a produzir sua própria defesa. No tratamento com anticorpos, a “defesa” do organismo é injetada diretamente no sangue do paciente. A ideia é reduzir ou impedir a replicação do vírus no organismo, acelerando a recuperação. Tratamentos semelhantes já se mostraram eficientes contra outras doenças virais, como H1N1. A busca agora é pela comprovação da eficácia contra o Sars-CoV-2, nome científico do novo coronavírus.

“Ainda este mês, revisaremos os resultados deste primeiro estudo em humanos e pretendemos iniciar testes de eficácia mais amplos. Ao mesmo tempo em que estamos investigando a segurança e a eficácia, também estamos nos preparando para a fabricação em larga escala dessa terapia em potencial”, afirma Daniel Skovronsky, diretor científico da Lilly e presidente da Lilly Research Laboratories, em nota da empresa.

Caso o tratamento se mostra eficaz, a empresa poderá evoluir para a próxima fase de testes, que envolve pessoas que não estão hospitalizadas. A Eli Lilly afirma que também planeja estudar o produto como forma de prevenção em populações vulneráveis “que, historicamente, não têm um perfil ideal para receber vacinas”, segundo a empresa.