O decreto também prevê outras medidas, como bloqueios locais. Para isso, o país foi dividido em três áreas: zonas vermelhas, laranjas e verdes.

Nas zonas vermelhas, as pessoas só poderão sair para trabalhar, levar as crianças para a escola ou por motivos de saúde.

As restrições mais rígidas incluem a proibição de entrar e sair da região afetada por ao menos duas semanas e o fechamento de todas as lojas, exceto as de itens essenciais como alimentos.

Uma das áreas afetadas deverá ser a região da Lombardia, cuja capital financeira é Milão e já foi a mais atingida pela primeira onda da pandemia.

Portugal

A maior parte de Portugal entrou em um novo confinamento nesta quarta (4) para tentar frear a segunda onda de covid-19. As regras são mais flexíveis do que no início do ano, mas o governo ainda pode impor medidas mais rígidas para conter a propagação do vírus.