Mundo A Itália suspende voos do Brasil após nova variante do coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

Qualquer pessoa que tenha transitado pelo Brasil nos últimos 14 dias também não poderá entrar no País. (Foto: Reprodução)

A Itália anunciou que vai suspender os voos do Brasil como uma resposta a uma nova cepa de coronavírus. Segundo o ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, qualquer pessoa que tenha transitado pelo Brasil nos últimos 14 dias também está proibida de entrar no país. E quem chegar à Itália do Brasil será obrigado a fazer um teste para detectar o vírus.

“É fundamental que nossos cientistas estudem a nova cepa. Nesse ínterim, estamos tomando uma abordagem muito cautelosa”, disse ele nas redes sociais. Na quinta-feira (14), o Reino Unido decidiu barrar viajantes oriundos do Brasil, Portugal e de outros 14 países por conta da nova variante do coronavírus. A proibição passou a valer já na sexta (15).

Desde que a primeira versão do Sars-Cov-2 apareceu na China, os cientistas já listaram cerca de 800 variantes em todo o mundo. Mas três ganharam atenção especial: as que foram identificadas na África do Sul, no Reino Unido e no Brasil, no Amazonas.

Segundo a nota técnica da Fiocruz do Amazonas, a evolução partiu de uma linhagem que circulava no estado desde abril do ano passado. Mas uma rápida taxa de mutação foi detectada entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

A preocupação dos cientistas é que a variante do Amazonas tem mutações parecidas com as encontradas nas outras duas, justamente nas espículas, ou spikes, a “chave” que o vírus usa para entrar nas células.

Casos

A Itália registrou no sábado (16) mais 16.310 casos e 475 mortes na pandemia do novo coronavírus, elevando os totais de contágios e óbitos para 2.368.733 e 81.800, respectivamente. O novo boletim foi divulgado pelo Ministério da Saúde e apresenta uma queda no número de casos e mortes em relação ao sábado da semana passada (19.978 e 483, respectivamente).

Por conta disso, a média móvel de contágios em sete dias caiu de 15.840 na sexta-feira (15) para 16.364, enquanto a de óbitos diminuiu de 488 para 487. A Itália também soma 1.729.216 pacientes curados e 557.717 casos ativos.

No entanto, apesar da redução nos números, o Instituto Superior da Saúde apontou uma tendência de “piora geral” da pandemia no país, com aumento do índice de transmissibilidade do novo coronavírus pela quinta semana seguida, chegando a 1,09. Isso significa que um infectado contamina mais de uma pessoa.

Por conta disso, o governo colocará duas regiões (Lombardia e Sicília) e a província autônoma de Bolzano, que englobam quase 26% da população nacional, em lockdown a partir deste domingo.

A nação europeia iniciou sua campanha de vacinação em 27 de dezembro e, até o momento, já aplicou a primeira dose em quase 1,1 milhão de pessoas, 1,7% de sua população.

