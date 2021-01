Mundo A Apple planeja lançar novo serviço de assinatura de podcasts

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

A empresa também deve levar mais apps de mídia para plataformas Windows em breve. (Foto: Reprodução)

A Apple está discutindo lançar um novo serviço de assinatura de podcast, publicou o site The Information, citando fonte familiarizada com o assunto, para competir com o serviço similar do Spotify.

A empresa também deve levar mais apps de mídia para plataformas Windows em breve. De acordo com fontes de uma publicação dos EUA, a Maçã trabalha com betas fechados dos aplicativos Apple Music, que deve ser liberado nos próximos meses.

A informação foi obtida pelo site 9To5Mac, que disse não ter conseguido confirmar se os apps rodam em computadores ou se seriam versões para o Xbox. É bom lembrar que, por enquanto, o Apple TV+ está disponível somente para o videogame da Microsoft, não para PCs.

Existe esperança para que ao menos o Apple Music seja disponibilizado para usuários do Windows em computadores e notebooks, uma vez que a Maçã descontinuou o iTunes em 2019 em seu próprio ecossistema para computadores, quando lançou o macOS Catalina. O app de reprodução de mídia ainda está disponível para Windows, mas não recebe novos recursos há um bom tempo.

Portanto, existe uma chance de a Apple ter em vista a substituição do iTunes por dois novos aplicativos e, assim, alcançar um público maior para as plataformas de streaming de música. Mas também é bom pensar que há uma chance de a empresa buscar apenas os gamers do Xbox.

Dobrável

O primeiro iPhone dobrável está no horizonte de possibilidades da Apple, mas ainda deve demorar para chegar, de acordo com informações recentes obtidas pela Bloomberg. Um novo relatório indica que a empresa está trabalhando em um modelo de smartphone com tela flexível, o que corrobora com rumores que circularam na mídia no último ano. A previsão de lançamento, porém, ainda é desconhecida.

Segundo o documento, os engenheiros da Apple estão testando protótipos de telas dobráveis há um tempo. Não se sabe ao certo qual tipo de dobra o produto seria capaz de fazer, mas uma das opções envolveria um dispositivo com tela de 6,7 polegadas quando aberto – o mesmo tamanho do display do iPhone 12 Pro Max.

Além disso, o aparelho teria dobradiças praticamente invisíveis. O modelo, se lançado, poderia concorrer com o Galaxy Z Flip, da Samsung. Mas as coisas não estão muito avançadas, de acordo com uma fonte citada pela Bloomberg.

O informante – alguém “familiarizado com o assunto”, que pediu para não ser identificado – afirmou ao veículo que os testes estão sendo feitos em um dispositivo dobrável que ainda não é totalmente funcional, eliminando expectativas de lançamento em um futuro próximo.

