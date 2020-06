Rio Grande do Sul A Junta Comercial do Rio Grande do Sul concluiu a transferência de 24 milhões de documentos para um novo endereço

13 de junho de 2020

Mudança faz parte de um plano de digitalização do acervo do órgão. (Foto: Diego Raimundo/JucisRS)

O processo de transferência de processos do acervo técnico da JucisRS (Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul) para os armazéns da Bagergs (Banrisul Armazéns Gerais), na cidade de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre), está concluído. Ao todo, são aproximadamente 24 milhões de documentos impressos em papel e acondicionados em 37 mil caixas que ocupavam dois andares do prédio do Palácio do Comércio, no Centro Histórico da capital gaúcha.

A medida faz parte do processo de digitalização do acervo, que abrange os registros de empresas de todo o Estado. No início do mês, a estimativa é de que 6 milhões de processos (quase 70% com perfil histórico) ainda serão submetidos a esse procedimento.

A mudança para o novo abrigo havia sido iniciada no dia 3 de junho. De acordo com o presidente da JucisRS, Flávio Koch, a medida teve caráter extraordinário e envolveu um amplo trabalho até a finalização. “Com a transferência dos processos para o outro endereço, a Junta Comercial continua trabalhando forte e avançando em busca da desburocratização dos processos da autarquia”.

De acordo com o governo do Estado, agora a preservação dos documentos contará com uma infraestrutura mais adequada, incluindo aspectos como controle de umidade, temperatura e iluminação, além de um PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio), algo fundamental. Para o armazenamento da papelada, foram utilizadas estantes metálicas, distribuídas ao longo de 14 corredores.

“Outra vantagem com a transferência para esses galpões é que a Junta Comercial do Rio Grande do Sul reduzirá a sua despesa com pagamento de aluguel, deixando assim de onerar os cofres públicos e colaborando com a Bagergs, órgão vinculado ao governo gaúcho”, acrescentou Flávio Koch.

(Marcello Campos)

