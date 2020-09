Após a divulgação da sentença, a defesa de Roberto Caldas informou, em nota, que ele “confia na Justiça para revisar a condenação, em primeira instância, dos delitos de menor gravidade”.

“A Justiça já absolveu ou encerrou 11 acusações de violência doméstica. Ele informa que recebeu a sentença condenatória com respeito e serenidade, porém pretende recorrer.”

Já a a ex-mulher dele publicou nota afirmando que não comemora “a condenação do pai dos meus filhos”. “Por outro lado, vejo esperança para todas as mulheres que, como eu fui, foram/são vítimas de violência doméstica.”

O caso

O caso veio à tona em maio de 2018 e levou o ex-juiz a renunciar ao cargo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do DF, Roberto Caldas agrediu a esposa em outubro de 2017, após uma briga entre o casal.

De acordo com a acusação, o ex-juiz “seguidamente empurrou a vítima, arrastou-a e a puxou pelos cabelos, derrubando-a no chão mais de uma vez”. No mesmo dia, também teria ameaçado a mulher de morte.

“Após as primeiras agressões, o denunciado disse para ela aproximadamente o seguinte: ‘Eu vou na cozinha pegar uma faca e vou matar'”, afirma a acusação.